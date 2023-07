Les sauveteurs récupèrent le dernier corps d’un tunnel sud-coréen inondé

Les opérations de recherche et de sauvetage dans le tunnel de 430 mètres à Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord, se sont terminées lundi soir après que les sauveteurs ont récupéré le dernier corps.

La Corée du Sud est au plus fort de sa saison de mousson d’été, et des jours de pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain généralisés, avec des rivières qui ont débordé et des réservoirs et des barrages qui ont débordé. Davantage de pluie est prévue dans les prochains jours.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 41 personnes avaient été tuées et neuf autres étaient toujours portées disparues dans tout le pays dans les fortes averses, la plupart ensevelies par des glissements de terrain ou tombant dans un réservoir inondé.

Les opérations de recherche et de sauvetage dans le tunnel de 430 mètres à Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord, se sont terminées lundi soir après que les sauveteurs ont récupéré le dernier corps, a-t-il ajouté.

Le tunnel a été inondé samedi matin après que les eaux de crue ont été emportées trop rapidement pour que les véhicules à l’intérieur puissent s’échapper.

Au total, 17 véhicules, dont un bus, ont été piégés et 14 personnes ont été tuées, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Le tunnel restera fermé pour des inspections supplémentaires dans le cadre de l’enquête sur la cause de l’incident mortel, a-t-il ajouté.

Lundi, le gouvernement et la police sud-coréens ont lancé des enquêtes distinctes sur l’inondation du tunnel, le président Yoon Suk Yeol accusant la mauvaise gestion des zones dangereuses d’avoir causé la mort.

La majorité des victimes dans tout le pays – dont 19 morts et huit disparus – provenaient de la province du Gyeongsang du Nord et étaient en grande partie dues à des glissements de terrain massifs dans la région montagneuse qui ont englouti des maisons avec des personnes à l’intérieur.

L’Administration météorologique coréenne a prévu d’autres fortes pluies jusqu’à mercredi et a exhorté le public à « s’abstenir de sortir ».

La Corée du Sud est régulièrement frappée par des inondations pendant la période de la mousson d’été, mais le pays est généralement bien préparé et le nombre de morts est généralement relativement faible.

Les scientifiques disent que le changement climatique a rendu les événements météorologiques dans le monde plus extrêmes et plus fréquents.

La Corée du Sud a subi des pluies et des inondations record l’année dernière, qui ont fait plus de 11 morts.

Parmi eux, trois personnes sont mortes piégées dans un appartement au sous-sol de Séoul du genre qui est devenu internationalement connu grâce au film coréen oscarisé « Parasite ».

Le gouvernement a déclaré à l’époque que les inondations de 2022 étaient les précipitations les plus importantes depuis le début des relevés météorologiques de Séoul il y a 115 ans, blâmant le changement climatique pour les conditions météorologiques extrêmes.