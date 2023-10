Les sauveteurs recherchent des survivants quelques jours après les séismes meurtriers qui ont frappé le nord-ouest de l’Afghanistan

Par Mohammad Yunus Yawar et Syed Hassib

HERAT, Afghanistan (Reuters) – Les secouristes se sont dépêchés lundi de sortir les survivants et les morts des décombres, deux jours après que la ville d’Herat, dans le nord-ouest du pays, et ses environs ont été frappés par les tremblements de terre les plus meurtriers qui aient secoué l’Afghanistan depuis des années.

L’administration talibane a déclaré qu’au moins 2.400 personnes avaient été tuées et de nombreux autres blessés dans les séismes, qui ont été parmi les plus meurtriers au monde cette année après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, dans lesquels environ 50.000 personnes ont été tuées.

Les voisins du Pakistan et de l’Iran ont proposé d’envoyer des secouristes et de l’aide humanitaire, tandis que la Croix-Rouge chinoise a proposé une aide en espèces.

« L’opération se poursuit, certaines personnes sont encore en train de sortir des décombres », a déclaré à Reuters le porte-parole du gouverneur d’Herat, Nissar Ahmad Elyias, ajoutant que plus d’une douzaine de villages autour d’Herat ont également été touchés.

De nombreux bâtiments de la ville d’Herat ont été relativement épargnés, mais les minarets médiévaux de ses célèbres mosquées ont subi quelques dégâts, ont montré des photographies diffusées sur les réseaux sociaux.

« Beaucoup de membres de notre famille ont été martyrisés, y compris un de mes fils, et mon autre fils est également blessé », a déclaré à Reuters Mir Ahmed, un habitant d’Herat, dans un hôpital qui soignait de nombreux survivants.

« La plupart des gens sont sous les décombres ».

Entouré de montagnes, l’Afghanistan a une histoire de forts tremblements de terre, dont beaucoup se produisent dans la région accidentée de l’Hindu Kush, à la frontière du Pakistan.

Le nombre de morts augmente souvent lorsque les informations arrivent de régions plus reculées d’un pays où des décennies de guerre ont laissé les infrastructures en ruine et les opérations de secours et de sauvetage difficiles à organiser.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le Bureau humanitaire de l’ONU a estimé le bilan des séismes à 1 023 morts, avec 1 663 blessés et plus de 500 disparus. Toutes les maisons du district de Zindajan, à Herat, ont été détruites.

Le système de santé afghan, qui dépend presque entièrement de l’aide étrangère, a été confronté à des coupes budgétaires paralysantes au cours des deux années qui ont suivi la prise du pouvoir par les talibans et une grande partie de l’aide internationale, qui constituait l’épine dorsale de l’économie, a été interrompue.

Les diplomates et les responsables humanitaires affirment que les inquiétudes suscitées par les restrictions imposées par les talibans sur les femmes et les crises humanitaires mondiales concurrentes poussent les donateurs à retirer leur soutien financier. Le gouvernement islamiste a ordonné à la plupart des travailleuses humanitaires afghanes de ne pas travailler, avec toutefois des exemptions dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Le Pakistan a déclaré que son autorité de gestion des catastrophes avait mis une équipe de recherche et de sauvetage en attente pour aider dans la zone touchée par la catastrophe. Il se prépare également à envoyer des articles de secours, notamment de la nourriture, des médicaments, des tentes et des couvertures.

L’Iran, dont la frontière est à moins de 90 kilomètres (56 miles) du site de la zone la plus touchée, a également promis une aide humanitaire, a indiqué l’administration talibane.

