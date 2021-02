JOSHIMATH, Inde (AP) – Des centaines de secouristes parcouraient mardi des ravins et des vallées remplis de boue dans le nord de l’Inde à la recherche de survivants après la rupture d’une partie d’un glacier himalayen, provoquant une inondation dévastatrice qui a fait au moins 31 morts et 165 morts. manquant.

L’un des efforts de sauvetage se concentre sur un tunnel dans une centrale hydroélectrique où plus de trois douzaines de travailleurs ont été hors de contact depuis l’inondation de dimanche. Les sauveteurs ont utilisé des pelles mécaniques et des pelles pour éliminer les boues du tunnel pendant la nuit afin de tenter d’atteindre les travailleurs alors que les espoirs de survie s’étaient estompés.

Le désastre a été déclenché lorsqu’une partie d’un glacier sur la montagne Nanda Devi s’est brisée dimanche matin. Les scientifiques sont allés sur le site pour enquêter sur les causes de la rupture et de l’inondation – peut-être une avalanche ou un rejet d’eau accumulée. Les experts disent que le changement climatique peut être à blâmer, car le réchauffement des températures réduit les glaciers et les rend instables dans le monde entier.

Les eaux de crue, la boue et les rochers ont déferlé sur la montagne le long des rivières Alaknanda et Dhauliganga, brisant les barrages, balayant les ponts et forçant l’évacuation de nombreux villages tout en transformant la campagne en ce qui ressemblait à un paysage lunaire de couleur cendrée.

L’inondation a balayé un petit projet hydroélectrique et endommagé un plus gros en aval sur le Dhauliganga. Sortant des montagnes himalayennes, les deux rivières se rencontrent avant de fusionner avec le Gange.

La puissance du mur d’eau rugissant a d’abord été remarquée par les habitants de plusieurs villages perchés sur les pentes de la vallée.

Rajeev Semwal a entendu un son semblable à des nuages ​​grondants, puis a regardé les eaux généralement bleues de l’Alaknanda devenir boueuses.

«J’ai compris que la catastrophe avait effectivement frappé», a déclaré Semwal, un habitant du village de Tapovan dans l’État d’Uttarakhand où se trouve la centrale électrique.

Le beau-frère et le jeune frère de Semwal travaillaient tous deux à la centrale électrique. Son jeune frère était à l’intérieur du tunnel qui a été inondé et dont on n’a plus entendu parler depuis.

L’histoire continue

La plupart des personnes portées disparues étaient des personnes travaillant sur les deux projets, qui font partie de nombreuses usines que le gouvernement a construites sur plusieurs rivières et leurs affluents dans les montagnes de l’État d’Uttarakhand.

La région himalayenne écologiquement sensible est sujette aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

Plus de 6000 personnes auraient été tuées dans les inondations de 2013, déclenchées par les pluies de mousson les plus fortes depuis des décennies.