Les sauveteurs ont récupéré les corps de sept personnes tuées dans un glissement de terrain en Norvège la semaine dernière, et ils sont toujours à la recherche de survivants, la police dit lundi. Trois personnes sont toujours portées disparues après la catastrophe dans le village d’Ask, à environ 50 km au nord-est d’Oslo, a indiqué la police. Les responsables ont déclaré que le glissement de terrain de mercredi, qui a conduit à l’évacuation des personnes de la région, était lié à l’argile rapide, qui peut s’effondrer dans un état liquide en cas de surcharge. «Nous sommes désespérés face à l’issue terrible et tragique de cette diapositive», Anders Ostensen, Le maire de Gjerdrum, la municipalité locale qui comprend Ask, a déclaré aux journalistes lundi. «La situation est encore irréelle pour nous, mais nous essayons de changer les choses et nous avons commencé le travail d’essayer de revenir à la normalité.» Environ 1000 personnes ont été évacuées d’Ask après l’effondrement du sol d’argile dans la région, avalant au moins sept maisons dans des coulées de boue et blessant 10 personnes.

Les militaires et les pompiers participent aux efforts de sauvetage, qui ont été compliqués par des journées courtes avec une lumière du jour limitée, un temps froid et la difficulté de naviguer sur l’argile, qui reste instable par endroits. Cinq des victimes, dont les corps ont été retrouvés vendredi et au cours du week-end, ont été identifié. Ce sont: Eirik Gronolen, 31 ans, Lisbeth Neraas, 54 ans et son fils Marius Brustad, 29 ans, et Bjorn-Ivar Grymyr Jansen, 40 ans, et sa fille de 2 ans, Alma Grymyr Jansen.

La femme de M. Jansen, Charlot, 31 ans, qui était enceinte, est toujours portée disparue. selon les médias locauxet Ann-Mari Olsen-Naeistorp et sa fille de 13 ans, Victoria Emilie Naeristorp-Sorengen. Le père de la fille, Odd Steinar Sorengen, a déclaré à la chaîne norvégienne NRK qu’il avait dormi dans une pièce séparée de sa femme et de sa fille et qu’il a rampé hors de la maison après son effondrement avant d’être secouru par un hélicoptère. «Je serais heureux de changer de place avec ma fille», dit-il.