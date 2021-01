Les sauveteurs ont récupéré les corps de sept personnes tuées dans un glissement de terrain en Norvège la semaine dernière, et ils sont toujours à la recherche de survivants, la police dit lundi. Trois personnes sont toujours portées disparues après la catastrophe dans le village d’Ask, à environ 50 km au nord-est d’Oslo, a indiqué la police. Les responsables ont déclaré que le glissement de terrain de mercredi, qui a conduit à l’évacuation des personnes de la région, était lié à l’argile rapide, qui peut s’effondrer dans un état liquide en cas de surcharge. «Nous sommes désespérés face à l’issue terrible et tragique de cette diapositive», Anders Ostensen, Le maire de Gjerdrum, la municipalité locale qui comprend Ask, a déclaré aux journalistes lundi. «La situation est encore irréelle pour nous, mais nous essayons de changer les choses et nous avons commencé le travail d’essayer de revenir à la normalité.» Environ 1000 personnes ont été évacuées d’Ask après l’effondrement du sol d’argile dans la région, avalant au moins sept maisons dans des coulées de boue et blessant 10 personnes.

Les militaires et les pompiers participent aux efforts de sauvetage, qui ont été compliqués par des journées courtes avec une lumière du jour limitée, un temps froid et la difficulté de naviguer sur l’argile, qui reste instable par endroits. Six des victimes, dont les corps ont été retrouvés vendredi et ces derniers jours, ont été identifié. Ce sont: Eirik Gronolen, 31 ans, Lisbeth Neraas, 54 ans et son fils Marius Brustad, 29 ans, et Bjorn-Ivar Grymyr Jansen, 40 ans, Charlot Grymyr Jansen, 31 ans, et leur fille de 2 ans, Alma Grymyr Jansen. Un corps retrouvé n’a pas encore été nommé.

Il en manque encore trois autres. Le roi Harald V et la reine Sonja ont visité dimanche le site du glissement de terrain et ont rencontré le personnel de sauvetage, des volontaires locaux et des survivants. «J’ai du mal à trouver quelque chose à dire, parce que c’est absolument horrible», a déclaré le roi Harald. Ils ont remercié les sauveteurs et se sont dits impressionnés par les efforts de secours. Lundi, on ne savait pas exactement ce qui avait provoqué l’effondrement de l’argile. « Nous devrons évaluer ce qui s’est passé lors de la construction à Gjerdrum », a déclaré Tina Bru, ministre norvégienne de l’énergie et du pétrole. NRK le lundi. «Il est naturel de passer en revue les règles et de voir ce que nous pouvons en tirer, afin que quelque chose de ce genre ne se reproduise plus.»