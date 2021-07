Les sauveteurs recherchent des disparus au Japon en raison des nouveaux risques de glissement

La région d’Izusan est l’un des 660 000 endroits au Japon identifiés comme sujets aux coulées de boue par le gouvernement, mais ces désignations ne sont pas largement diffusées et la sensibilisation du public est faible. Début juillet, vers la fin de la saison des pluies au Japon, est souvent une période d’inondations mortelles et de coulées de boue, et de nombreux experts affirment que les pluies s’aggravent en raison du changement climatique.