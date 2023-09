Les sauveteurs pourraient bientôt tenter d’évacuer un chercheur américain malade à 3 000 pieds de profondeur dans une grotte turque

TASELI PLATEAU, Turquie (AP) — Les équipes de secours attendaient vendredi le feu vert des médecins pour une opération visant à évacuer un chercheur américain tombé malade près de 1 000 mètres (plus de 3 000 pieds) sous l’entrée d’une grotte à Turke. oui, ont déclaré les responsables. L’effort pourrait durer jusqu’à 10 jours.

Mark Dickey, un spéléologue expérimenté de 40 ans, est soudainement tombé malade d’un saignement d’estomac lors d’une expédition avec une poignée d’autres personnes dans la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie. Des sauveteurs de toute l’Europe se sont précipités sur place pour aider Dickey et l’extraire, y compris des médecins qui l’ont soigné à l’intérieur de la grotte. La cause de sa maladie reste floue.

« Dès que nous aurons le feu vert de l’équipe médicale, nous commencerons l’évacuation », a déclaré Recep Salci, qui dirige le département de recherche et de sauvetage de l’agence turque de secours en cas de catastrophe, l’AFAD, à l’Associated Press.

Tulga Sener, médecin et coordinateur médical des secours, a déclaré que les préparatifs étaient terminés et que les équipes de secours avaient établi de petits « camps médicaux » à différents niveaux le long du puits ainsi qu’un « mini laboratoire » pour surveiller l’état de Dickey.

Les médecins l’assisteraient tout au long de la grotte, a déclaré Sener à l’AP. « Si le médecin là-bas donne son accord, le processus de transport commencera dès que possible. »

Les sauveteurs pensent que Dickey devrait s’arrêter et se reposer fréquemment à différents moments de son ascension.

Salci a déclaré que la durée du sauvetage dépendrait de la capacité de Dickey à sortir par ses propres forces avec l’aide des sauveteurs ou, si son état s’aggrave, sur une civière.

« S’il monte sur une civière, cela pourrait durer 10 jours. S’il est assisté, nous prévoyons de le faire remonter dans quatre ou cinq jours », a déclaré Salci.

L’Association européenne de sauvetage des grottes a déclaré vendredi sur son site Internet que la grotte avait été divisée en sept sections, différentes équipes de secours assumant la responsabilité de chacun des niveaux de la grotte. Les lignes de communication à l’intérieur de la grotte ont également été améliorées, précise le communiqué.

La grotte est l’une des plus profondes au monde, selon Federico Catania, porte-parole à Rome du Secours national alpin et spéologique italien, qui a déclaré qu’il pensait que Dickey devrait être transporté sur une civière.

« La grotte est composée de nombreux puits verticaux, donc de nombreuses sections extrêmement verticales avec quelques sections horizontales, où les sauveteurs installent des camps temporaires », a-t-il expliqué.

Giuseppe Conti, coordinateur du groupe de secours italien, a déclaré à l’AP près de l’entrée de Morca que « la grotte est très complexe » et que les médecins doivent stabiliser l’état de Dickey afin de permettre un sauvetage rapide.

Les médecins ont administré des liquides Dickey IV et 4 litres de sang à l’intérieur de la grotte, ont indiqué les responsables. Des équipes composées d’un médecin et de trois ou quatre autres personnes restent à tour de rôle auprès de l’Américain à tout moment.

Plus de 170 personnes, dont des médecins, des ambulanciers et des spéléologues expérimentés, participent aux opérations de sauvetage. Des équipes de secours de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne et de Turquie participent aux efforts.

L’organisation italienne a indiqué que six de ses sauveteurs, dont un médecin et une infirmière, étaient arrivés à Dickey dans la nuit. L’équipe prévoyait de travailler pour le maintenir stable pendant 15 à 20 heures avant d’être remplacé par une autre équipe. De petits camps installés à différents niveaux à l’intérieur de la grotte ont permis aux médecins, infirmières et techniciens de se reposer, a indiqué le groupe.

Jeudi, les autorités turques ont mis à disposition un message vidéo montrant Dickey debout et se déplaçant. Tout en étant alerte et en parlant, il a déclaré qu’il n’était pas « guéri de l’intérieur » et qu’il avait besoin de beaucoup d’aide pour sortir de la grotte.

Il a remercié la communauté spéléologique et le gouvernement turc pour leurs efforts pour le sauver.

« Le monde de la spéléologie est un groupe très soudé, et c’est incroyable de voir combien de personnes ont répondu en surface », a déclaré Dickey dans la vidéo. « Je sais que la réponse rapide du gouvernement turc pour obtenir les fournitures médicales dont j’ai besoin m’a, à mon avis, sauvé la vie. J’étais très proche du bord.

Le groupe de sauvetage spéléologique basé dans le New Jersey auquel Dickey est affilié a déclaré qu’il saignait et perdait du liquide de l’estomac, mais qu’il avait arrêté de vomir et mangé pour la première fois depuis des jours.

Dickey a été décrit par l’Association européenne des sauveteurs spéléologiques comme « un spéléologue hautement qualifié et lui-même un spéléologue », bien connu en tant que spéléologue ou spéléologue pour sa participation à de nombreuses expéditions internationales. Il est secrétaire de la commission médicale de l’association.

Le chercheur participait à une expédition cartographiant le système de grottes de Morca, profond de 1 276 mètres (4 186 pieds), pour le compte de l’Association du groupe de spéléologie anatolienne lorsqu’il a rencontré des problèmes à environ 1 000 mètres de profondeur, selon Yusuf Ogrenecek de la Fédération spéléologique de Turquie. Il est tombé malade pour la première fois le 2 septembre, mais il a fallu attendre le matin du 3 septembre pour avertir les autres personnes qui se trouvaient à la surface.

Suzan Fraser, rédacteurs d’Associated Press, à Ankara, en Turquie ; Robert Badendieck et Ayse Wieting à Istanbul ; Mike Catalini à Trenton, New Jersey ; Darko Bandic à Zagreb, Croatie ; Justin Spike à Budapest, Hongrie ; Aritz Parra à Madrid ; Monika Scislowska à Varsovie, Pologne ; Patricia Thomas à Rome et Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Mehmet Guzel et Khalil Hamra, Associated Press