Les sauveteurs parlent après qu’un homme a été tiré de la voiture sur QEW

L’un des cinq hommes qui ont sauté héroïquement pour sauver un homme d’un véhicule en feu sur une autoroute de l’Ontario a déclaré que le sauvetage s’était produit “littéralement à temps” avant que la voiture n’explose en flammes.

Ben Sykes a déclaré à CTV News Toronto que lui et sa femme conduisaient sur l’autoroute Queen Elizabeth (QEW) à Mississauga lundi lorsqu’ils ont vu un véhicule en mouvement en feu qui s’est finalement écrasé dans un fossé près de la bretelle de sortie de Cawthra.

“J’ai vu quelqu’un avec un cric de voiture à la main, se diriger rapidement vers le véhicule, puis a commencé à frapper la vitre. Et donc je suppose qu’à ce moment-là, j’ai eu l’impression ‘Eh bien, je dois aider ici.’ Et donc j’ai sauté de la voiture et, vous savez, j’ai juste fait ce que j’ai pu pour essayer d’aider en ce moment”, a-t-il déclaré jeudi après-midi.

Une vidéo de l’incident, tweeté par la Police provinciale de l’Ontario mercredi soirmontre de la fumée s’échappant du véhicule arrêté alors que cinq hommes tentaient de secourir le conducteur.

La Police provinciale de l’Ontario affirme que le conducteur, un homme de 36 ans de Toronto, a connu un épisode médical au cours de l’incident.

Les cinq hommes sont alors passés à l’action pour aider à libérer l’homme inconscient du véhicule en feu.

Sykes, qui portait une chemise blanche dans la vidéo, est vu en train de donner des coups de pied et des coups de coude à la vitre de la voiture pour essayer de libérer l’homme.

Ben Sykes est vu dans la chemise blanche. (Fourni)

“Heureusement, il y avait un gars dans un camion à benne basculante, qui que ce soit, il a jeté un marteau par la fenêtre et j’ai réalisé, d’accord, nous devons attraper cette chose”, a déclaré Sykes.

“Et donc j’ai attrapé le marteau et brisé cette fenêtre et nous avons pu l’ouvrir et juste reconnaissant que le timing ait fonctionné comme il l’a fait, c’était littéralement le bon moment.”

Les hommes ont ensuite sorti le conducteur du véhicule pour le mettre en sécurité.

Sykes dit que le sauvetage s’est déroulé en l’espace d’environ 30 secondes, avant que le véhicule ne s’enflamme.

La Police provinciale de l’Ontario affirme que le conducteur n’a subi aucune blessure et qu’il est vivant aujourd’hui grâce aux « efforts héroïques » des hommes.

Ben Sykes, à gauche, et Fabricio Lauar Banon, à droite, ont tous deux participé au sauvetage lundi. (CTV Nouvelles Toronto)

Sykes dit qu’il a parlé au chauffeur hier.

«Il est évidemment reconnaissant. Je suis sûr que tout est en train de se mettre en place pour lui. C’est émotionnel. Ça a été une montagne russe émotionnelle pour moi cette semaine. Je suis sûr que c’est la même chose pour lui. Donc, heureusement, il est en forme et nous sommes tous partis », a-t-il déclaré.

Sykes a ajouté qu’il était passé en mode “combat ou fuite” et qu’il voulait juste aider une personne dans le besoin.

“Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui feraient la même chose s’ils se retrouvaient dans cette situation. Et tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer d’aider les autres et le monde est un bon endroit malgré tout ce qui se passe en ce moment. “