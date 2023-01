Les sauveteurs ont eu du mal à sauver des vies après qu’une frappe russe a détruit un immeuble Dnipro

De l’intérieur du bâtiment endommagé, elle était en quelque sorte en vie – et appelait à l’aide.

L’attaque flagrante de la Russie contre des civils ici – la pire à frapper cette ville depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février dernier – est survenue quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a nommé son officier militaire le plus haut gradé, le général Valery Gerasimov, comme nouveau superviseur de sa guerre implacable en Ukraine. .

La frappe, qui a coïncidé avec le Nouvel An orthodoxe, a servi de message sombre indiquant que le proche confident de Poutine est susceptible de poursuivre les violentes frappes de missiles sur des cibles civiles qui sont devenues la marque de fabrique de l’assaut de la Russie. L’attentat à la bombe, l’un d’une vague d’attaques samedi à travers l’Ukraine, pourrait avoir détruit jusqu’à 30 appartements dans le complexe tentaculaire, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui partagé une vidéo de la destruction.

Au moins 12 personnes sont mortes dans l’immeuble samedi et des dizaines d’autres ont été blessées. A la tombée de la nuit, une vingtaine de personnes avaient été secourues, a-t-il précisé. On pense que beaucoup d’autres sont enterrés dans les ruines. . Alors que la ville approchait de son couvre-feu de minuit, des chiens portant des chaussures spécialisées pour les protéger des blessures escaladaient le monticule de débris, reniflant pour les survivants. Sur le côté, les morts gisaient sur le sol dans des sacs blancs, du ruban rouge et blanc enroulé autour d’eux.