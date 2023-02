Les sauveteurs ont du mal à trouver des survivants du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, alors que plus de 20 000 morts ont été confirmées

Les secouristes ont fait un dernier effort jeudi pour retrouver des survivants du tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a rendu de nombreuses communautés méconnaissables à leurs habitants et a tué plus de 20 000 personnes.

On ne sait pas combien de personnes sont toujours portées disparues dans les deux pays.

Le tremblement de terre de lundi a touché une région qui abrite 13,5 millions de personnes en Turquie et un nombre inconnu en Syrie. Même avec une armée de personnes participant à l’effort de sauvetage, les équipages devaient choisir où aider.

La scène aérienne a montré l’ampleur de la dévastation, avec des quartiers entiers de gratte-ciel réduits à du métal tordu, du béton pulvérisé et des fils exposés.

Même si les experts disent que les gens pourraient survivre pendant une semaine ou plus, les chances de trouver des survivants dans les températures glaciales s’amenuisent.

EN PHOTOS | Les sauveteurs tirent les survivants des décombres :

Alors que les équipes d’urgence et les proches paniqués creusaient dans les décombres – et trouvaient parfois des personnes vivantes – l’accent a commencé à se déplacer sur la démolition de structures dangereusement instables.

L’agence de presse DHA a diffusé le sauvetage d’un enfant de 10 ans à Antakya. L’agence a déclaré que les médecins avaient dû amputer un bras pour la libérer.

Une jeune fille de 17 ans est sortie vivante à Adiyaman et une jeune de 20 ans a été retrouvée à Kahramanmaras par des sauveteurs qui ont crié “Dieu est grand”.

À Nurdagi, une ville d’environ 40 000 habitants nichée entre des montagnes enneigées à quelque 56 kilomètres de l’épicentre du séisme, de vastes étendues de la ville ont été rasées, avec à peine un bâtiment épargné. Même ceux qui ne se sont pas effondrés ont été lourdement endommagés, ce qui les rend dangereux.

Les gens se rassemblent près du site d’un bâtiment effondré pour regarder les sauveteurs chercher des survivants ou des corps dans les décombres à Kahramanmaras jeudi. (Suhaib Salem/Reuters)

Des foules de spectateurs, pour la plupart des membres de la famille de personnes piégées à l’intérieur, ont vu de lourdes machines s’abattre sur un bâtiment qui s’était effondré, ses sols collés avec un peu plus de quelques centimètres entre eux.

L’espoir s’amenuise

Mehmet Yilmaz, 67 ans, a observé de loin les bulldozers et autres engins de démolition commencer à faire tomber ce qui restait du bâtiment où six membres de sa famille avaient été piégés, dont quatre enfants.

Il a estimé qu’environ 80 personnes se trouvaient encore sous les décombres et doutait que quelqu’un soit retrouvé vivant.

“Il n’y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas abandonner notre espoir en Dieu, mais ils sont entrés dans le bâtiment avec des appareils d’écoute et des chiens, et il n’y avait rien”, a déclaré Yilmaz.

Un membre de la défense civile libanaise se repose alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent jeudi dans la ville syrienne de Jableh. Les dommages aux routes ont empêché l’aide et les secouristes d’atteindre les zones les plus touchées de Syrie. (Louai Beshara/AFP/Getty Images)

Mehmet Nasir Dusan, 67 ans, était assis et regardait les restes du bâtiment de neuf étages être abattus dans des nuages ​​​​de poussière gonflés. Il a dit qu’il n’avait aucun espoir de retrouver les cinq membres de sa famille piégés sous les décombres.

Pourtant, a-t-il dit, récupérer leurs corps apporterait un peu de réconfort.

“Nous ne quitterons pas ce site tant que nous ne pourrons pas récupérer leurs corps, même si cela prend 10 jours”, a déclaré Dusan. “Ma famille est détruite maintenant.”

A Kahramanmaras, la ville la plus proche de l’épicentre, une salle de sport de la taille d’un terrain de basket a servi de morgue de fortune pour accueillir et identifier les corps.

Sur le sol gisaient des dizaines de corps enveloppés dans des couvertures ou des linceuls noirs. Au moins un semblait être celui d’un enfant de 5 ou 6 ans.

L’espoir de retrouver des survivants s’amenuise avec le temps. Ici, les sauveteurs poursuivent leurs efforts à Kirikhan, en Turquie, jeudi soir. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Les travailleurs ont continué à mener des opérations de sauvetage à Kahramanmaras, mais il était clair que beaucoup de ceux qui étaient piégés dans des bâtiments effondrés étaient déjà morts. Un secouriste a été entendu dire que son état psychologique déclinait et que l’odeur de la mort devenait insupportable.

Défis pour les survivants

Alors que les histoires de sauvetages miraculeux ont brièvement remonté les esprits, la sombre réalité des difficultés auxquelles sont confrontés les survivants a jeté un voile sur les communautés dévastées.

Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri en plein hiver. Beaucoup ont campé dans des abris de fortune dans des parkings de supermarchés, des mosquées, des bords de route ou au milieu des ruines depuis le séisme de magnitude 7,8 de lundi, souvent à court de nourriture, d’eau et de chaleur.

REGARDER | Les survivants sans abri sont confrontés au désespoir : L’énorme ampleur des destructions causées par les tremblements de terre en Turquie Briar Stewart de CBC montre toute l’ampleur de la dévastation dans les villes turques de Pazarcık et Gaziantep, situées à l’épicentre du deuxième tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie.

Dans la ville turque d’Antakya, des dizaines de personnes se sont précipitées pour obtenir de l’aide devant un camion distribuant des manteaux pour enfants et d’autres fournitures.

Un survivant, Ahmet Tokgoz, a appelé le gouvernement à évacuer les habitants de la région. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur maison ont trouvé refuge dans des tentes, des stades et d’autres logements temporaires, mais d’autres ont dormi à l’extérieur.

“Surtout dans ce froid, il n’est pas possible de vivre ici”, a-t-il déclaré. “Si les gens ne sont pas morts d’être coincés sous les décombres, ils mourront de froid.”

Les conditions météorologiques hivernales et les dommages aux routes et aux aéroports ont entravé la réponse. Certains en Turquie se sont plaints de la lenteur du gouvernement à réagir – une perception qui pourrait blesser le président turc Recep Tayyip Erdogan à un moment où il fait face à une dure bataille pour sa réélection en mai.

Jeudi, des personnes se réfugient dans une mosquée de Jableh, en Syrie. (Yamam al Shaar/Reuters)

L’aide de l’ONU arrive en Syrie

Dans le nord-ouest de la Syrie, les premiers camions d’aide humanitaire de l’ONU à entrer dans la zone contrôlée par les rebelles depuis la Turquie depuis l’arrivée du séisme, soulignent la difficulté d’apporter de l’aide aux habitants du pays déchiré par la guerre civile.

Des responsables de l’ONU ont déclaré que d’autres camions devaient suivre avec une assistance spécifique pour la crise actuelle.

Les efforts d’aide en Syrie ont été entravés par la guerre en cours et l’isolement de la région tenue par les rebelles le long de la frontière, qui est entourée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. Pendant ce temps, la Syrie elle-même est un paria international sous les sanctions occidentales liées à la guerre.

L’ONU n’est autorisée à acheminer l’aide que par un seul point de passage frontalier, et les dégâts sur les routes l’en ont empêché jusqu’à présent. Les responsables de l’ONU ont plaidé pour que les préoccupations humanitaires prennent le pas sur la politique en temps de guerre.

Tout le monde écoute, attendant une voix parmi les décombres.

Des opérations de recherche de survivants parmi les ruines de la destruction dans la ville de Jenderes, au nord de #Alep, aujourd’hui, jeudi 9 février.#Syrie #earthquake pic.twitter.com/0HXHPGWcjs —@SyriaCivilDef

Dans la ville d’Alep, tenue par le gouvernement syrien, des secouristes ont sorti sept personnes vivantes et 44 corps d’un immeuble effondré dans le centre-ville jeudi, a rapporté la télévision d’État.

“Nous courons contre la montre. Le temps presse”, a déclaré le groupe paramédical syrien dans le nord-ouest tenu par les rebelles, connu sous le nom de Casques blancs. “Chaque seconde peut signifier sauver une vie.”

L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré plus tôt que les personnes touchées par le tremblement de terre avaient besoin de “plus d’absolument tout” en termes d’aide.

ÉCOUTEZ | Une résidente de Toronto et son frère parlent à CBC Brûleur avant: Brûleur avant21:24Frère en Syrie, sœur au Canada, “sans défense” après un tremblement de terre dévastateur

Avant le tremblement de terre, l’ONU avait estimé que plus de quatre millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie, dont beaucoup avaient été déplacées par les 12 années de conflit, dépendaient de l’aide transfrontalière.

Le bilan du tremblement de terre est le plus élevé au monde depuis qu’un tremblement de terre au large du Japon en 2011 a déclenché un tsunami, tuant près de 20 000 personnes.