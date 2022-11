Les sauveteurs indonésiens se concentrent sur le glissement de terrain alors que le bilan du séisme augmente

CIANJUR, Indonésie – Au quatrième jour d’une recherche de plus en plus urgente, les sauveteurs indonésiens ont réduit leur travail jeudi à un glissement de terrain où des dizaines de personnes seraient piégées après un tremblement de terre qui a tué au moins 271 personnes, dont plus d’un tiers d’enfants.

Une grande partie des plus de 1 000 secouristes utilisent des chargeuses-pelleteuses, des chiens renifleurs et des détecteurs de vie – ainsi que des marteaux-piqueurs et des mains nues – pour accélérer les recherches dans la zone la plus touchée du village de Cijendil, où un glissement de terrain a déclenché le tremblement de terre de lundi. laissé des tonnes de boue, de rochers et d’arbres. Une quarantaine de victimes seraient encore coincées dans le sol et les décombres de bâtiments effondrés dans le sous-district de Cugenang.