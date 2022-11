Les sauveteurs indonésiens se concentrent sur le glissement de terrain alors que le bilan du séisme augmente

CIANJUR, Indonésie (AP) – Au quatrième jour d’une recherche de plus en plus urgente, les sauveteurs indonésiens ont réduit leur travail jeudi à un glissement de terrain où des dizaines de personnes seraient piégées après un tremblement de terre qui a tué au moins 271 personnes, dont plus d’un tiers des enfants.

Une grande partie des plus de 1 000 secouristes utilisent des chargeuses-pelleteuses, des chiens renifleurs et des détecteurs de vie – ainsi que des marteaux-piqueurs et des mains nues – pour accélérer les recherches dans la zone la plus touchée du village de Cijendil, où un glissement de terrain a déclenché le tremblement de terre de lundi. laissé des tonnes de boue, de rochers et d’arbres. Une quarantaine de victimes seraient encore coincées dans le sol et les décombres de bâtiments effondrés dans le sous-district de Cugenang.

Les sauveteurs travaillent également sur d’autres zones touchées pour s’assurer qu’il n’y a plus de victimes à évacuer, a déclaré Henri Alfiandi, chef de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage.

“Nous espérons que toutes les victimes pourront être retrouvées bientôt”, a déclaré Alfiandi jeudi.

Mercredi, les chercheurs ont secouru un garçon de 6 ans qui était resté coincé pendant deux jours sous les décombres de sa maison effondrée.

Plus de 2 000 personnes ont été blessées lors du tremblement de terre qui a déplacé au moins 61 000 personnes vers des centres d’évacuation et d’autres abris après qu’au moins 56 000 maisons aient été endommagées. L’Agence nationale d’atténuation des catastrophes a déclaré que 171 installations publiques avaient été détruites, dont 31 écoles.

Suharyanto, chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, a déclaré que 100 des 271 décès confirmés étaient des enfants.

Les efforts de sauvetage avaient été temporairement suspendus mercredi alors que de fortes pluies de mousson tombaient.

On ne s’attend généralement pas à ce que la magnitude 5,6 du tremblement de terre de lundi cause de graves dommages. Mais le tremblement de terre était peu profond et a secoué une zone densément peuplée qui manque d’infrastructures antisismiques. De faibles répliques se sont poursuivies jusqu’à jeudi matin.

Plus de 2,5 millions de personnes vivent dans le district montagneux de Cianjur, dont environ 175 000 dans sa ville principale, qui porte le même nom.

Le président Joko Widodo s’est rendu à Cianjur mardi et s’est engagé à reconstruire ses infrastructures et à fournir une aide allant jusqu’à 50 millions de roupies (3 180 dollars) à chaque habitant dont la maison a été endommagée.

L’Indonésie est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur l’arc des volcans et des lignes de faille dans le bassin du Pacifique connu sous le nom de “ceinture de feu”.

___

La rédactrice de l’Associated Press Edna Tarigan à Jakarta a contribué à ce rapport.

Andi Jatmiko, Associated Press