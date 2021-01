Les sauveteurs indonésiens ont récupéré plus de corps dans les décombres des maisons et des bâtiments renversés par un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé l’île de Sulawesi vendredi soir, portant le nombre de morts à 56.

Les ingénieurs militaires ont réussi à rouvrir les routes bloquées par les glissements de terrain pour dégager l’accès aux biens de secours et les alimentations électriques et les communications téléphoniques ont également commencé à s’améliorer.

Des équipements plus lourds ont également atteint la ville la plus durement touchée de Mamuju, la capitale provinciale de près de 300 000 habitants et le district voisin de Majene.

Les bureaux du gouverneur et un centre commercial ont été presque rasés par le séisme. Deux hôpitaux ont également été endommagés.

Au total, 47 personnes sont mortes à Mamuju et neuf à Majene et plus de 800 ont été blessées, dont plus de la moitié sont toujours soignées pour des blessures graves.

Au moins 415 maisons à Majene ont été endommagées et environ 15 000 personnes ont été déplacées vers des abris de fortune – bien un peu plus que des tentes couvertes de bâche remplies de familles entières, qui ont été fouettées par de fortes averses de mousson.

Les survivants ont déclaré qu’ils manquaient de nourriture, de couvertures et d’autres aides, alors que les fournitures d’urgence étaient acheminées vers la région durement touchée.

Beaucoup sont incapables de retourner dans leurs maisons détruites ou avaient trop peur de rentrer en craignant un tsunami provoqué par des répliques, qui sont courantes après de violents tremblements de terre.

«Il vaut mieux se mettre à l’abri avant que quelque chose de pire ne se produise», a déclaré Abdul Wahab, un habitant de Mamuju, qui s’est réfugié dans une tente avec sa femme et ses quatre enfants, dont un bébé.

«Nous espérons que le gouvernement pourra bientôt fournir une aide comme de la nourriture, des médicaments et du lait aux enfants», a-t-il ajouté.

Inquiets d’une épidémie de COVID-19 dans les camps surpeuplés, les autorités ont déclaré qu’elles tentaient de séparer les groupes à haut risque et à faible risque.

L’épicentre du séisme était à 36 kilomètres (22 miles) au sud de Mamuju et il avait une profondeur relativement faible de 18 kilomètres.

Dans le Kalimantan voisin, la section indonésienne de l’île de Bornéo, au moins cinq personnes sont mortes dans de fortes inondations tandis que des dizaines d’autres étaient portées disparues.

Les inondations ont également tué au moins cinq personnes à Manado, à des centaines de kilomètres au nord du séisme de Sulawesi.

Les glissements de terrain dans l’ouest de Java ont tué au moins 28 personnes cette semaine alors que la saison des pluies aggrave la misère dans certaines parties de la nation tentaculaire.

À l’extrémité est de l’île de Java, le mont Semeru est entré en éruption samedi soir, projetant des cendres et des débris à environ 4,5 kilomètres dans le ciel. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes.

L’Indonésie sujette aux catastrophes, un archipel d’Asie du Sud-Est de près de 270 millions d’habitants, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le «Cercle de feu» du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

Les habitants de l’île de Sulawesi sont toujours hantés par un tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a dévasté la ville de Palu en 2018 et déclenché un tsunami qui a provoqué l’effondrement du sol dans un phénomène appelé liquéfaction.

Plus de 4 000 personnes ont été tuées, dont beaucoup ont été enterrées lorsque des quartiers entiers ont été engloutis dans le sol en chute.

L’Indonésie, qui abrite plus de 260 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le « Ring of Fire », un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

Un tremblement de terre de magnitude 9,1 au large de l’île de Sumatra, dans l’ouest de l’Indonésie, en décembre 2004, a déclenché un tsunami qui a tué 230 000 personnes dans une douzaine de pays, dont environ 170 000 en Indonésie.