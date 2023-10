Les sauveteurs indiens se rendent dans la région où une inondation a emporté des ponts et tué au moins 74 personnes.

GANGTOK, Inde (AP) — Des hélicoptères de l’armée de l’air ont secouru lundi des dizaines de touristes bloqués dans le nord-est de l’Himalaya indien après l’ouverture la semaine dernière d’un barrage hydroélectrique vieux de 6 ans sous des pluies intenses, inondant une vallée d’eau de lac glaciaire et tuant au moins 74 personnes. .

Des responsables ont déclaré à l’agence de presse Press Trust of India qu’ils avaient récupéré 34 corps dans l’État du Sikkim depuis le début des inondations mercredi, tandis que les autorités de l’État voisin du Bengale occidental ont récupéré 40 corps de la rivière Teesta alors que les eaux de crue les emportaient vers l’aval.

Une centaine de personnes sont toujours portées disparues, a indiqué la police. Alors que les conditions météorologiques s’amélioraient dans l’État du Sikkim, des hélicoptères sont arrivés dans le district de Mangan, le plus touché, pour aider quelque 3 000 touristes bloqués.

La conception et l’emplacement du barrage Teesta 3, le plus grand barrage hydroélectrique du Sikkim, ont été controversés dès sa construction. Un rapport de 2019 a identifié le lac Lhonak comme « hautement vulnérable » aux inondations qui pourraient briser les barrages et causer d’importants dégâts.

On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l’inondation meurtrière qui a commencé tôt mercredi, la dernière à avoir frappé le nord-est de l’Inde au cours d’une année de pluies de mousson inhabituellement fortes. Les experts estiment que les pluies intenses et le séisme de magnitude 6,2 qui ont frappé le Népal voisin mardi après-midi pourraient être à l’origine de ce phénomène.

L’inondation a commencé lorsque le lac glaciaire a débordé, provoquant l’ouverture du barrage de Teesta 3. Les eaux glacées ont ensuite déferlé sur les villes de la vallée en contrebas, emportant certains corps à des kilomètres (miles) en aval.

Lundi, alors que le ciel s’éclaircissait et que les pluies diminuaient, 77 touristes bloqués sur des routes détruites ont été évacués par avion du nord du Sikkim, a indiqué la police à l’agence de presse PTI.

Dimanche, des hélicoptères ont secouru 89 autres personnes bloquées dans la zone. Une dizaine de touristes, dont cinq ressortissants thaïlandais, ont pu se mettre en sécurité avec l’aide des sauveteurs. Au total, plus de 5 000 personnes ont été mises en sécurité depuis la catastrophe de la semaine dernière, a rapporté le PTI.

L’inondation a détruit plusieurs ponts, touché des pipelines et endommagé des centaines de maisons dans le nord du Sikkim. Sur les 23 soldats indiens portés disparus plus tôt, les autorités affirment qu’un a été secouru et que 10 ont été confirmés morts, tandis que les recherches pour retrouver les autres se poursuivent.

Il n’y a pas d’accès terrestre ni de connectivité mobile dans la zone, ce qui complique les efforts de sauvetage et le partage d’informations. Des milliers de personnes se réfugient dans des camps de secours mis en place par l’État.

Les experts affirment que les inondations catastrophiques soulignent un dilemme climatique qui oppose les militants écologistes locaux qui estiment que les barrages de l’Himalaya sont trop dangereux et les autorités indiennes qui poursuivent un programme d’énergie verte.

Malgré les risques pour les barrages dus à la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement fédéral indien vise à augmenter de moitié la production des barrages hydroélectriques du pays, pour la porter à 70 000 mégawatts, d’ici 2030.

Plusieurs villes, dont Dikchu et Rangpo dans le bassin de Teesta, ont été inondées.

Muhammad Karim, habitant de Rangpo, recherche son père, son frère et sa belle-sœur depuis cinq jours. « Je n’en ai aucune idée. … J’ai demandé de l’aide à la police, mais il n’y a eu aucun progrès jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Les maisons et les bâtiments de la ville étaient recouverts de boue tandis que les excavateurs creusaient dans les débris pour récupérer les corps au cours du week-end.

Les catastrophes causées par des glissements de terrain et des inondations sont courantes dans la région himalayenne de l’Inde pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques affirment que ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents à mesure que le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers.

Les glaciers himalayens pourraient perdre 80 % de leur volume si le réchauffement climatique n’est pas contrôlé, selon un rapport du Centre international pour le développement intégré des montagnes.

Hussain a rapporté de Gauhati, en Inde.

Wasbir Hussain et Anupam Nath, Associated Press