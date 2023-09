Les sauveteurs creusent avec leurs mains pour retrouver les survivants

L’espoir s’estompe à Talat Nyakoub, au milieu d’une odeur « accablante » de cadavres

Il y a de l’espoir que des proches ne soient pas morts lorsque le séisme a frappé les montagnes de l’Atlas ici au Maroc, mais l’odeur des cadavres est parfois accablante et les visages sombres des secouristes en disent long.

Des dizaines, parfois des centaines, de personnes se rassemblent le long d’une route nouvellement formée, créée lorsque la rue en contrebas s’est désintégrée.

Sous eux, des groupes de secouristes opérant en équipes de six à douze personnes se frayent un chemin dans les décombres.

Il y a peu de bavardages, les bruits des perceuses et des pioches remplissent l’air. Le bruit occasionnel des lamentations de quelqu’un ponctue le quasi-silence. Un triste indicateur qu’un autre corps a été retrouvé.

Il s’agit d’une course désespérée pour sauver des vies, mais à mesure que chaque heure passe, l’espoir s’estompe.

Les secouristes affirment qu’il est difficile de retrouver des survivants, non seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause du temps qui s’est écoulé depuis le séisme et de la gravité de cet impact.

