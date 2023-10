Les sauveteurs courent contre la montre après le séisme dévastateur en Afghanistan

De toute évidence, la journée venteuse a commencé comme d’habitude, avec des villageois se dirigeant vers leurs hangars et leurs champs dans les températures fraîches du matin, des femmes vaquant à leurs tâches quotidiennes et des enfants jouant dans les maisons en briques crues qui sont courantes dans la région.

Quelques heures plus tard, des familles ont été déchirées et des villages entiers pulvérisés dans un tremblement de terre qui n’a duré que quelques secondes. Le gouvernement dirigé par les talibans estime que des milliers de personnes ont été tuées, ce qui en ferait l’une des pires catastrophes naturelles qu’ait connue l’Afghanistan ces dernières décennies.

Personne ne s’y attendait dans cette partie de l’Afghanistan, qui n’était pas considérée comme particulièrement sujette aux tremblements de terre, a déclaré Reshma Azmi, une travailleuse humanitaire de CARE Afghanistan. « Et personne n’était préparé », a-t-elle déclaré.

Abdulhay, un secouriste bénévole de 35 ans qui a été parmi les premiers à arriver à l’épicentre, a déclaré que les victimes qu’il avait sorties des décombres étaient mortes à quelques centimètres seulement de leurs portes. Des maisons se sont effondrées quelques secondes après le premier séisme, tuant principalement des femmes et des enfants qui se trouvaient chez eux à ce moment-là, ont indiqué des organisations caritatives après les premières évaluations lundi.

Au milieu des premiers rapports faisant état d’un puissant séisme, l’attention s’est d’abord concentrée sur les canettes renversées dans les supermarchés et les fissures dans les gratte-ciel de la capitale provinciale voisine, Herat. Il a fallu des heures aux sauveteurs et aux autorités locales pour prendre la mesure des dégâts dans les environs les plus reculés, où le service de téléphonie mobile a été coupé par le séisme, ont indiqué les premiers secours.