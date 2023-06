Les sauterelles menacent de dévorer les cultures de l’Alberta à la suite d’une chaleur extrême

Poussées par la sécheresse, les sauterelles qui aiment la chaleur prospèrent en Alberta, menaçant de dévorer les récoltes du centre et du sud de la province.

Les espèces nuisibles de sauterelles prennent leur envol au début de cette année et pullulent en plus grand nombre.

Robert Badry, qui exploite la ferme céréalière de sa famille près de Heisler, à 160 kilomètres au sud-est d’Edmonton, a déclaré qu’un demi-acre de sa récolte de blé avait été dévoré en quelques jours.

« Le sol bougeait littéralement avec eux », a-t-il déclaré. « C’était nu, on pouvait voir le sol. Ils l’ont juste mangé pour rien. »

Les sauterelles sont depuis longtemps une menace pour les producteurs agricoles. Comme les criquets, les insectes sont incroyablement destructeurs. Même une infestation modérée – 10 sauterelles par mètre carré – peut consommer jusqu’à 60 % de la végétation disponible.

Cette année, le temps chaud et sec qui a alimenté les incendies de forêt historiques en Alberta a contribué à un fléau de sauterelles menaçant maintenant de dépouiller des cultures déjà rabougries.

Les experts avertissent que les infestations augmentent le risque de futures épidémies et rappellent la nécessité de mieux surveiller les ravageurs.

Les pluies récentes ont peut-être ralenti les sauterelles – mais seulement temporairement, car les populations sont en plein essor depuis des années.

Dans son exploitation, Badry s’inquiète de la perspective d’épidémies persistantes.

Il s’attend à ce que les sauterelles réapparaissent lorsque le temps aride reviendra. Ses cultures souffrent déjà d’un manque d’humidité, ce qui les rend vulnérables aux mauvais rendements et aux ravageurs.

« Une fois que la sécheresse frappe et que vous voyez les sauterelles, vous ne pouvez pas être surpris, elles vont de pair », a-t-il déclaré. « Ils fleurissent dans la sécheresse et le sec.

« Si ce n’est pas une chose, c’en est une autre cette année. »

Le fermier albertain Robert Badry a pris cette photo de son champ de blé après qu’il ait été infesté de sauterelles (Robert Badry)

Le gouvernement de l’Alberta surveille les infestations de sauterelles et suit les populations au moyen d’un comptage annuel effectué chaque mois d’août.

L’enquête de l’année dernière a mis en garde contre le risque continu d’épidémies dans le sud de l’Alberta et le long de la frontière avec la Saskatchewan. Des infestations ont été trouvées dans des poches isolées de la région de Peace River. Dans le sud et l’est, les chiffres augmentent depuis 2021, selon l’enquête.

Un fléau de nuisibles

Meghan Vankosky, chercheuse scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada et coprésidente du Réseau de surveillance des ravageurs des Prairies, a déclaré que 2023 est la pire année pour les sauterelles qu’elle ait vue depuis plus de deux décennies.

Après les incendies de forêt et les pluies record en Alberta cette année, c’est une période anxiogène pour les producteurs, a déclaré Vankosky.

« Avec le feu et le déluge, on parle bien des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, non ? » elle a plaisanté.

Vankosky exhorte les agriculteurs à surveiller de près leurs récoltes. Au fur et à mesure que d’autres sources de nourriture telles que les herbes sauvages, les fleurs et les plantes feuillues se dessèchent, les sauterelles se déplaceront vers les cultures pour se nourrir.

« Ce n’est pas seulement que nous avons beaucoup de sauterelles cette année, c’est que les cultures ne poussent pas nécessairement très bien et que les dégâts sont d’autant plus visibles », a déclaré Vankosky.

« Ils ont tendance à préférer les céréales, l’avoine, le blé, le seigle, l’orge… Mais dans une année de sécheresse, ils vont manger vraiment tout ce qu’ils peuvent trouver. »

Une sauterelle à ailes claires, l’une des rares espèces de ravageurs répandues en Alberta. (Dan Johnson/Université de Lethbridge)

Bien que le cycle de vie varie d’une espèce à l’autre, les sauterelles prospèrent invariablement dans la chaleur.

Les femelles pondent leurs œufs dans le sol à la fin de l’été. Après un hiver juste sous la surface, les nymphes éclosent de leurs gousses au printemps. Ils se nourrissent de végétation à mesure qu’ils atteignent l’âge adulte, muent et poussent des ailes.

Le temps chaud augmente les taux de survie et accélère chaque phase. La température corporelle de l’insecte monte en flèche, permettant une croissance plus rapide et permettant aux femelles de produire plus d’œufs, ce qui entraîne des éclosions de plus en plus grandes chaque printemps.

Vankosky a déclaré que les températures plus élevées cette année ont permis aux insectes de prendre leur envol tôt, volant vers de nouvelles sources de nourriture.

« Quand il fait chaud, ils se développent plus vite que la normale, c’est vraiment ce que nous avons vu cette année. »

Cette carte du relevé annuel des sauterelles de 2022 montre la densité des sauterelles en Alberta. Les zones en rouge sont considérées comme très graves, les zones en orange ont des nombres modérés. (Gouvernement de l’Alberta)

L’Alberta n’est pas étrangère aux épidémies. En 2021, des sauterelles ont envahi Lethbridge, détruisant champs et jardins potagers.

Avant son extinction à la fin du 19e siècle, une sauterelle connue sous le nom de criquet des montagnes Rocheuses a essaimé dans l’Ouest. Les blizzards des insectes obscurciraient le soleil.

L’expert en sauterelles Dan Johnson, professeur de sciences de l’environnement à l’Université de Lethbridge, se souvient des épidémies dans les années 1980 lorsque des voitures et des camions ont été chassés de la route par des nuages ​​​​de sauterelles épais au-dessus des autoroutes.

Johnson décrit les infestations de cette année en Alberta comme « inégales », avec des points chauds isolés où les populations sont denses.

« Là où ils sont, ils sont très lourds », a-t-il déclaré. « Et c’est un double coup dur car ils surviennent alors que la sécheresse cause déjà des problèmes. »

Ami ou ennemi

Johnson a déclaré que les populations de ravageurs augmentaient depuis 2018. Les infestations récentes devraient rappeler que toutes les sauterelles ne constituent pas une menace pour les producteurs, a-t-il déclaré, ajoutant que les ravageurs peuvent être gérés de manière sélective avec des pesticides.

Certaines espèces sont inoffensives pour les cultures et jouent un rôle important dans l’écosystème des prairies, servant de repas aux oiseaux et autres proies.

« Il existe environ 50 espèces assez communes et seulement cinq d’entre elles sont les méchants », a déclaré Johnson.

Les espèces nuisibles comprennent la sauterelle à ailes claires, la sauterelle de Packard, la sauterelle migratrice et la sauterelle à deux bandes, qui est considérée comme la plus grande menace.

La sauterelle à gorge éperonnée de Bruner est un méchant relativement nouveau sur la liste des espèces répandues en Alberta, a déclaré Johnson.

Les populations de sauterelles de Bruner ont explosé au cours des dernières années et des nombres ont été signalés d’Edmonton à la région de Peace River. Johnson s’attend à ce que leur gamme et leur nombre continuent de croître.

Les gouvernements et les producteurs doivent être mieux préparés à d’éventuelles invasions, a déclaré Johnson.

L’augmentation actuelle du nombre a été rendue possible par des années successives de sécheresse : des printemps chauds et secs et des débuts d’été chauds. Si la tendance se poursuit, les infestations graves continueront de s’intensifier, a-t-il déclaré.

Les sauterelles et les criquets sont une menace mondiale pour la sécurité alimentaire et un effort international est nécessaire pour repousser les espèces problématiques, a-t-il déclaré. Prévoir les booms démographiques – et l’étendue des dommages qui seront causés – peut être incroyablement difficile, mais les risques doivent être gérés.

« Nous ne pourrons jamais vraiment les éliminer », a-t-il déclaré. « Mais si nous pouvons nous assurer qu’ils ne deviennent pas complètement incontrôlables, c’est la façon de le faire. »