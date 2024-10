Les saumons nagent librement dans la rivière Klamath pour la première fois en un siècle après la suppression des barrages

HORNBROOK, Californie — Pour la première fois depuis plus d’un siècle, les saumons nagent librement le long de la rivière Klamath et de ses affluents. un bassin versant majeur près de la frontière entre la Californie et l’Oregon – quelques jours seulement après le le plus grand projet de suppression de barrage dans l’histoire des États-Unis était achevée.

Les chercheurs ont déterminé que le saumon quinnat avait commencé à migrer le 3 octobre vers un habitat auparavant inaccessible au-dessus du site de l’ancien barrage Iron Gate, l’un des quatre barrages imposants démolis. dans le cadre d’un mouvement national permettre aux rivières de retrouver leur débit naturel et restaurer les écosystèmes pour les poissons et autres animaux sauvages.

« Cela fait plus de cent ans qu’un saumon sauvage n’a pas traversé ce tronçon de la rivière Klamath pour la dernière fois », a déclaré Damon Goodman, directeur régional de l’association de conservation à but non lucratif California Trout. « Je suis incroyablement touché d’assister à ce moment et de partager cette nouvelle, m’appuyant sur des décennies de travail de nos partenaires tribaux, alors que le saumon rentre chez lui. »

Le projet de suppression du barrage a été achevé le 2 octobremarquant une victoire majeure pour les tribus locales qui se sont battues pendant des décennies pour libérer des centaines de kilomètres (kilomètres) du Klamath. À travers des protestations, des témoignages et des poursuites, les tribus ont montré la dévastation environnementale causée par les quatre barrages hydroélectriques, notamment pour le saumon.

Les scientifiques utiliseront la technologie SONAR pour continuer à suivre les poissons migrateurs, notamment le saumon quinnat, le saumon coho et la truite arc-en-ciel, tout au long de l’automne et de l’hiver, afin de fournir « des données importantes sur le processus de guérison de la rivière », a déclaré Goodman dans un communiqué. la récupération sera un long processus.

Des groupes de conservation et des tribus, ainsi que des agences étatiques et fédérales, se sont associés sur un programme de surveillance pour enregistrer la migration et suivre la façon dont les poissons réagissent à long terme aux suppressions du barrage.

En février, plus de 2 000 barrages avaient été supprimés aux États-Unis, la majorité au cours des 25 dernières années, selon le groupe de défense American Rivers. Parmi eux se trouvaient des barrages sur la rivière Elwha, dans l’État de Washington, qui s’écoule du parc national Olympic dans le détroit de Juan de Fuca, et le barrage Condit sur la rivière White Salmon, un affluent du Columbia.

La Klamath était autrefois connue comme la troisième plus grande rivière productrice de saumon de la côte ouest. Mais après que la compagnie d’électricité PacifiCorp ait construit les barrages pour produire de l’électricité entre 1918 et 1962, les structures ont stoppé le débit naturel de la rivière et perturbé le cycle de vie des saumons de la région, qui passent la majeure partie de leur vie dans l’océan Pacifique mais remontent leurs rivières natales. pour frayer.

La population de poissons a considérablement diminué. En 2002, une épidémie bactérienne provoquée par des eaux basses et des températures chaudes a tué plus de 34 000 poissons, principalement du saumon chinook. Cela a relancé des décennies de plaidoyer de la part des tribus et des groupes environnementaux, culminant en 2022 lorsque les régulateurs fédéraux a approuvé un plan pour supprimer les barrages.