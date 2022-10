Les saumons meurent et les gens perdent leur eau alors que la Colombie-Britannique s’enfonce dans une autre crise – Kelowna Capital News

Par David Mills

Mardi, un appel émouvant est arrivé à notre bureau de Chilliwack, accompagné d’une vidéo difficile à regarder. Un petit banc de saumon coho a eu du mal à passer d’un petit bassin d’eau à un autre dans un effort futile pour frayer. L’eau fraîche et propre dont ils avaient besoin pour survivre et pondre leurs œufs était introuvable.

Des scènes comme celle-ci se déroulent à travers la Colombie-Britannique alors que cette sécheresse record tue en masse le saumon, les arbres et d’autres espèces de la flore et de la faune.

Une récente ordonnance municipale sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique oblige les entreprises à littéralement cesser d’utiliser l’eau. Mis à part les réactions des représentants des Premières nations de la côte centrale à la mortalité des poissons, ce fut le premier signal majeur des représentants du gouvernement que quelque chose ne tournait pas rond.

Comme le dôme de chaleur, les inondations et les incendies auparavant, nous n’avons rien entendu de nos dirigeants élus sur ce que devrait être notre réponse à cette dernière crise environnementale prévisible. Dans un schéma tristement familier, les principaux ministres provinciaux responsables de la protection de l’environnement et de la sécurité publique sont portés disparus. Et l’action est ce que la personne qui nous a contactés au sujet du coho maintenant décédé recherchait. Le saumon sauvage et les rivières font partie de notre culture ici en Colombie-Britannique et les voir lutter est déchirant.

Des outils qui pourraient aider sont disponibles. Les gestionnaires de l’eau de la Colombie-Britannique peuvent utiliser la Water Sustainability Act pour émettre des ordonnances de « protection des populations de poissons » ou de « débit environnemental critique » pour restreindre les utilisations non essentielles de l’eau, afin d’obtenir plus d’eau dans nos ruisseaux et nos rivières. Cependant, les outils ne fonctionnent que s’ils sont utilisés, et ceux-ci ne l’ont pas été. Nous sommes maintenant au niveau de sécheresse 5, où la loi exige que « tous les efforts » soient faits pour conserver l’eau. Les gestionnaires régionaux de l’eau travaillent avec les titulaires de permis pour réduire l’utilisation de l’eau, mais sont loin d’avoir utilisé la gamme complète d’outils de gestion à leur disposition. Après 100 jours sans pluie, cette inaction semble bizarre.

Nous ne pouvons rejeter tout le blâme sur le gouvernement de la Colombie-Britannique. Alors qu’ils ont supervisé des décennies de coupes à blanc qui ont détruit l’habitat du poisson et exacerbé les sécheresses et les inondations, Pêches et Océans Canada (MPO) a pris du recul et a laissé faire. Près de deux ans après le début de l’initiative quinquennale de 645 millions de dollars du MPO consacrée à l’arrêt du déclin du saumon du Pacifique, nous n’avons pas encore vu de plan de rétablissement unique pour l’une de nos dizaines de montaisons de saumon en voie de disparition.

Les experts avertissent les citoyens et nos gouvernements depuis des décennies que les risques et les conséquences posés par un changement climatique seront graves et que nous devons nous adapter. Bien sûr, il existe des obstacles structurels à la réalisation des changements dont nous avons besoin, comme trois ministères différents de la Colombie-Britannique avec des compétences qui se chevauchent pour protéger le poisson de la sécheresse. Mais le vrai problème est profond et culturel. Nos dirigeants élus et les hauts bureaucrates qui gèrent nos bassins versants ne sont pas saisis de la crise qui se déroule dans nos arrière-cours. Ils semblent nier que leur travail consiste à le réparer.

L’un des moyens de sortir de ce gâchis est de rétablir le contrôle local pour que les Premières Nations et les gouvernements locaux gèrent conjointement leurs propres bassins versants et ressources en eau. Cette approche fonctionne bien dans les quelques endroits où il existe des organismes locaux de cogestion, comme le Cowichan Watershed Board. Mais encore une fois, cela nécessite un soutien provincial et fédéral. Le Watershed Security Fund promis par le gouvernement de la Colombie-Britannique il y a deux ans pourrait relancer la gestion locale des bassins versants dans toute la province, si seulement ils y donnaient suite.

Aujourd’hui, nous pouvons commencer à utiliser tous les outils dont nous disposons pour ressusciter nos efforts vains pour protéger l’environnement de la Colombie-Britannique. Demain, nous pourrons en développer de meilleurs qui permettent aux populations locales de gérer leurs eaux domestiques. Tout cela nécessitera de fixer résolument notre regard sur la réalité. Dans les rues smog, nous pouvons sentir la fumée nous brûler les yeux. Sur les rives des rivières asséchées, nous regardons mourir nos saumons. Il est peut-être temps que les responsables de la protection de l’environnement de la Colombie-Britannique passent un peu plus de temps ici avec nous.

David Mills est un défenseur du saumon sauvage et des bassins versants pour la Watershed Watch Salmon Society.

