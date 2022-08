Les saucisses de Kelowna savent rester au frais, elles sautent dans la piscine

Un groupe de hot-dogs s’est gardé au frais lors d’une fête à la piscine pour les teckels pendant l’une des chaudes journées d’été de l’Okanagan.

Emily Enoch a lancé le groupe Facebook Kelowna Dachshund Club il y a huit ans afin que son chien saucisse Ruby puisse se faire des amis aux pattes courtes.

“Il s’avère qu’elle déteste ça”, a déclaré Enoch.

Enoch est l’organisatrice de la «patte de piscine teckel» annuelle du club mais laisse sa Ruby à la maison. Désormais senior, Ruby préfère passer ses journées tranquillement à bronzer dans le calme et la tranquillité, loin des éclaboussures de chiots enjoués au 24 juillet, “pawty” à Coldstream.

Il y a 1 900 membres dans le club Facebook, avec 40 personnes et leurs chiots qui fréquentent le “pawty”.

Les parents de teckels organisent des événements tout au long de l’année et se rencontrent régulièrement dans les parcs canins de Kelowna.

Enoch a déclaré que certains weiners aiment s’éclabousser et jouer tandis que d’autres préfèrent se détendre au bord de la piscine et manger de la pastèque.

“C’est juste une simple joie de vivre”, a déclaré Enoch.

