Les saucisses britanniques fraîches seront interdites d’exportation vers l’UE lorsque la période de transition post-Brexit se terminera plus tard cette semaine.

Les règles de l’UE signifient qu’après le 31 décembre, les soi-disant «préparations de viande réfrigérée», une catégorie qui comprend les saucisses crues, seront interdites d’entrer dans le bloc.

La viande hachée réfrigérée – à la fois la viande rouge et la volaille – sera également interdite, mais on pense que les produits surgelés seront toujours autorisés.

Cependant, les fabricants de saucisses britanniques pourront toujours envoyer leurs produits frais en Irlande du Nord après que le Royaume-Uni et Bruxelles aient convenu d’arrangements spéciaux.

Boris Johnson devrait demander aux députés de voter demain pour son accord commercial post-Brexit avec l’UE

Les directives officielles du gouvernement sur les exportations, mises à jour pour la dernière fois le 28 décembre, indiquent clairement que les saucisses crues britanniques ne seront plus autorisées dans l’UE.

Le guide indique: « Les règles de l’UE signifient que vous ne pourrez pas exporter les produits suivants vers l’UE: viande hachée réfrigérée (viande rouge), préparations de viande réfrigérée (par exemple, saucisses crues), viande hachée (volaille), volaille et ratite. ou viande de gibier à plumes séparée mécaniquement, lait cru de troupeaux TB, œufs non classés, produits composites contenant des produits laitiers à base de lait non pasteurisé (par exemple, un plat préparé garni de fromage non pasteurisé). »

L’industrie voulait que le Royaume-Uni et l’UE concluent un accord pour permettre la poursuite de l’exportation de ces articles.

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association, a déclaré au Mirror: « Nous avions abandonné l’espoir qu’ils trouveraient ce problème particulier résolu avant le 1er janvier.

«Ce que nous espérons, et ce qu’une ou deux personnes nous ont dit, c’est que dans les mois à venir, nous pourrons négocier un certificat sanitaire d’exportation afin que ces produits puissent être acheminés vers le continent.

« Nous espérons que ce n’est pas une interdiction éternelle et que cela sera résolu. »

M. Allen aurait déclaré que la «grande majorité» des exportations de viande réfrigérée de Grande-Bretagne étaient destinées à l’Irlande du Nord et non à l’UE.

On craignait qu’une interdiction britannique des saucisses ne soit imposée à l’Irlande du Nord, car elle devrait rester plus proche des règles de l’UE après le Brexit.

Mais le Royaume-Uni et l’UE ont pu convenir d’arrangements temporaires qui permettront à ces articles de continuer à être exportés vers l’Irlande du Nord.

Ces arrangements devraient durer pendant une période initiale de six mois, les deux parties tentant de trouver des «arrangements réciproques permanents».

Une porte-parole du gouvernement a déclaré au Mirror: « Nous avons conclu un accord basé sur une coopération amicale entre égaux souverains, centré sur le libre-échange et inspiré par notre histoire et nos valeurs communes.

« Cela retire complètement le Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE – ce qui signifie que les entreprises devraient continuer à se préparer aux changements l’année prochaine.