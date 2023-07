Les satellites Starlink pourraient confondre les signaux radio de l’espace: étude

Les milliers de satellites Starlink d’Elon Musk ne se contentent pas de perturber la recherche scientifique en provoquant des stries dans les photos de l’espace lointain – selon une nouvelle étude, ils déversent également des « rayonnements électromagnétiques involontaires » dans l’espace, ce qui pourrait être un problème majeur pour Terre-lié astronomes.

Dans l’étude, à paraître dans la revue à comité de lecture Astronomy & Astrophysics, les scientifiques ont observé 68 satellites Starlink fabriqués par SpaceX et ont découvert que les satellites en orbite terrestre basse pouvaient brouiller ou même noyer les signaux provenant de plus en plus dans l’espace que les radioastronomes recherchent.

Selon l’étude, une partie du rayonnement émis par les satellites se situe dans une bande passante désignée par l’Union internationale des télécommunications (INU) pour permettre aux radioastronomes d’effectuer leur travail.

« Nous avons détecté des rayonnements entre 110 et 188 MHz provenant de 47 des 68 satellites observés. Cette gamme de fréquences comprend une bande protégée entre 150,05 et 153 MHz spécifiquement allouée à la radioastronomie par l’Union internationale des télécommunications (UIT) », a déclaré Cees Bassa d’ASTRON, l’Institut néerlandais de radioastronomie et co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. libérer.

Cependant, comme ce type de rayonnement n’est couvert par aucune réglementation internationale, SpaceX n’enfreint aucune règle réelle – même si ce type d’équipement est strictement réglementé s’il est terrestre pour s’assurer qu’aucun appareil n’interfère avec les autres.

L’étude provient du Centre pour la protection du ciel sombre et silencieux de l’Union astronomique internationale contre les interférences de constellations de satellites (CPS), une organisation composée d’astronomes du monde entier qui se consacre à l’étude des questions astronomiques relatives aux satellites encombrant la nuit. ciel. L’organisation était autrefois lancée en 2022, mais l’idée est venue du lancement des 60 premiers satellites Starlink en mai 2019, un nombre sans précédent à l’époque.

Depuis lors, Starlink a lancé plus de 3 000 satellites, qui fournissent Internet à plus de 50 pays, dont le Canada. Ils visent à toucher 10 000 satellites d’ici 2027.

Des recherches antérieures sur l’interférence des satellites avec l’astronomie se sont concentrées sur l’impact visuel d’un ciel nocturne encombré, plusieurs études montrant que les satellites laissent des traînées pâles sur des milliers de photographies du ciel nocturne, empêchant potentiellement les télescopes et les caméras de capturer des observations précises depuis le sol.

Mais l’impact des satellites sur la radioastronomie est moins bien compris.

« Cette étude représente le dernier effort pour mieux comprendre l’impact des constellations de satellites sur la radioastronomie », a déclaré Federico Di Vruno, auteur principal de l’étude et codirecteur de CPS, dans le communiqué. « Des ateliers précédents sur Dark and Quiet Skies ont théorisé sur ce rayonnement, et nos observations confirment qu’il est mesurable. »

La radioastronomie est la branche de l’astronomie qui étudie les ondes radio provenant de l’espace lointain. Au lieu de s’appuyer sur le spectre de la lumière visible et les photographies de l’espace, la radioastronomie utilise les modèles et les qualités des ondes radio pour les organiser en signaux qui peuvent nous dire des choses sur les objets célestes que nous ne pourrions peut-être pas voir.

La raison pour laquelle nous connaissons les pulsars – des restes en rotation d’étoiles devenues supernova qui émettent des ondes radio à intervalles réguliers – est due à la radioastronomie. Cette branche a également découvert quelque chose connu sous le nom de rayonnement de fond cosmique à micro-ondes, qui est la preuve restante du Big Bang.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé les observations d’un télescope aux Pays-Bas appelé Low Frequency Array (LOFAR) pour suivre le rayonnement provenant de l’électronique embarquée sur les satellites Starlink.

Ce rayonnement est différent des transmissions de communications facilitées par les satellites, auxquelles les radioastronomes sont depuis longtemps confrontés dans le cadre de leurs recherches.

Les signaux radio fabriqués par l’homme sont capables de noyer les signaux faibles de l’espace lointain, de sorte que de nombreux sites de radioastronomie sont spécifiquement construits dans des zones protégées contre les interférences terrestres, y compris les zones de silence radio.

La découverte dans cette étude qu’il existe un autre signal déroutant des satellites dont les radioastronomes doivent s’inquiéter – ce rayonnement électromagnétique – est quelque chose que les chercheurs disent que nous devons approfondir.

« Nos simulations montrent que plus la constellation (de satellites) est grande, plus cet effet devient important à mesure que le rayonnement de tous les satellites s’additionne », Benjamin Winkel, scientifique à l’Institut Max Planck de radioastronomie (MPIfR) en Allemagne et co -auteur de l’étude, a déclaré dans le communiqué.

« Cela nous inquiète non seulement pour les constellations existantes, mais encore plus pour celles prévues – et aussi pour l’absence de réglementation claire qui protège les bandes de radioastronomie des rayonnements involontaires. »

Bien que cette étude se soit concentrée sur les satellites Starlink en raison de leur forte saturation sur le marché, les auteurs affirment que d’autres satellites en orbite terrestre basse émettent probablement le même rayonnement, et que ce n’est pas seulement un problème SpaceX.

La société est au courant de cette nouvelle étude, selon le communiqué de presse, et « a proposé de continuer à discuter des moyens possibles d’atténuer de bonne foi tout effet négatif sur l’astronomie ».

Les auteurs ont félicité SpaceX pour sa collaboration avec les astronomes, mais ont souligné que tous les opérateurs de satellites doivent faire partie d’un changement plus large pour garantir que nous pouvons continuer à étudier l’espace sans obstruction.

« Nous pensons que la reconnaissance précoce de cette situation donne à l’astronomie et aux opérateurs des grandes constellations l’occasion de travailler ensemble sur des mesures d’atténuation techniques de manière proactive, parallèlement aux discussions nécessaires pour développer des réglementations appropriées », Gyula Józsa, scientifique du MPIfR et co- auteur de l’étude, a déclaré dans le communiqué.