Les satellites Starlink d’Elon Musk sèment le chaos sur l’orbite terrestre et bloquent les observations de l’espace lointain, selon les astronomes

Les satellites Starlink d’Elon Musk sèment le chaos sur l’orbite terrestre et détruisent la capacité des astronomes à observer des planètes et des étoiles lointaines, ont déclaré des scientifiques L’Indépendant.

Le réseau européen de radiotélescopes à basse fréquence, ou LOFAR, examine depuis 2012 des objets faibles et distants à travers l’univers pour aider à découvrir des trous noirs et rechercher des exoplanètes.

Mais depuis que la société privée d’Elon Musk, SpaceX, a commencé à lancer ses satellites Starlink, il y a cinq ans, l’augmentation des émissions d’ondes radio a rendu les observations de LOFAR beaucoup plus difficiles.

« L’année dernière, nous avons commencé à voir des signaux d’interférence dans le ciel, nous avons réussi à les relier à certains des satellites Starlink de la première génération qui orbitaient au-dessus de la Terre », a déclaré Jessica Dempsey, directrice scientifique et générale de l’Institut néerlandais de radioastronomie. L’Indépendant le jeudi.

Une image prise par le radiotélescope européen LOFAR montre la plus longue paire de jets de trous noirs connue. Les résultats ont été publiés jeudi et ne représentent qu’une partie des capacités du télescope. Mais le télescope capte des interférences dues aux émissions de rayonnement du satellite Starlink. ((Collaboration LOFAR/Martijn Oei/Caltech via AP))

SpaceX dispose désormais d’une constellation de plus de 6 000 satellites en orbite, fournissant un accès Internet haut débit à presque partout sur Terre.

Les satellites Starlink émettent des radiations électromagnétiques involontaires, que les astronomes de LOFAR pensent provenir de batteries défectueuses. Ils ont discuté avec SpaceX des techniques d’atténuation l’année dernière et se disent optimistes quant à la résolution du problème, a déclaré Dempsey.

Mais lorsque les astronomes sont allés faire des observations en juillet, ils ont découvert que les satellites Starlink V2 Mini mis à jour de SpaceX provoquaient encore plus d’interférences. SpaceX a lancé encore plus de satellites depuis lors.

« Starlink [was] émettant plus de 30 fois plus d’émissions, et maintenant pas seulement quelques-unes, toutes [the satellites]«Franchement, nous avons été choqués», a déclaré Dempsey.

« La luminosité dans cette bande de fréquence particulière de ces nouveaux satellites, comparée à ce que nous observons [is] « C’est environ 10 millions de fois plus brillant. L’équivalent serait que vous essayez de regarder cette belle et plus faible étoile que vous pouvez voir avec vos yeux dans la nuit noire. Et puis, la pleine lune se lève à côté d’elle. »

Une visualisation réalisée par l’Agence spatiale européenne des satellites en orbite autour de la Terre. La majorité des satellites font partie de la constellation Starlink de SpaceX. Le site de suivi des satellites « Orbiting Now » en suit plus de 7 800 en orbite basse jeudi. (ESA)

SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire de L’Indépendant.

Le pire, selon Dempsey, c’est que le problème ne fait que s’aggraver.

« Ils lancent 40 de ces « pleines lunes » chaque semaine. À l’heure actuelle, il y a environ 6 000 satellites Starlink là-haut, mais il est prévu d’en lancer 100 000. [total future satellites]« Imaginez donc 100 000 pleines lunes là-haut. Nous pourrons alors dire adieu à toute forme d’astronomie que nous espérerions pratiquer depuis la Terre. »

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, assiste à un événement SpaceX au Texas en 2022. L’entreprise privée a envoyé des milliers de ses satellites Starlink en orbite terrestre basse pour créer une constellation qui fournit un Internet à haut débit. Mais les satellites pourraient interférer avec l’astronomie, ont déclaré des scientifiques. ((Photo de Michael Gonzalez/Getty Images))

Dempsey et ses collègues ont récemment publié leurs résultats dans le journal Astronomie et astrophysique cela a montré que presque tous les satellites Starlink observés émettaient un rayonnement électromagnétique susceptible d’interférer avec les observations.

Elle a déclaré que l’intention du groupe d’astronomie n’était pas de dire aux entreprises de se débarrasser des satellites, mais plutôt de les amener à fonctionner dans le respect des règles afin qu’elles puissent poursuivre leurs observations scientifiques.

« L’ONU a mis en place des réglementations sur les bandes de fréquences protégées. Ces bandes de fréquences protégées sont là pour que l’astronomie puisse faire son travail. La question est de savoir si ces réglementations sont soutenues par ceux qui ont le pouvoir de le faire », a déclaré Dempsey.