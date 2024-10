Les satellites Starlink créent une pollution lumineuse et perturbent les fréquences radio. Et c’est de pire en pire

Regardez le ciel nocturne depuis une ville – où vivent la plupart des gens – et vous ne verrez qu’une poignée d’étoiles. Peut-être même un avion ou deux.

Mais plus loin, au-delà de l’éclat des lumières des maisons, des voitures, des immeubles de bureaux et des lampadaires, les étoiles se révèlent d’une manière que peu de gens ont vraiment vue.

Il semble désormais que le ciel nocturne soit attaqué non seulement par le bas, mais aussi par le haut, en raison de la prolifération rapide des satellites, principalement des mégaconstellations, qui peuvent contenir des centaines, voire des milliers de satellites. Et SpaceX mène la charge.

La société a lancé son premier lot de 60 satellites Starlink en 2019. Bientôt, ils sont apparus dans les données des institutions astronomiques professionnelles.

Sachant que SpaceX en proposait des milliers d’autres, l’Union astronomique internationale a créé le Centre pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites.

SpaceX a immédiatement accepté de travailler avec la communauté astronomique. Mais malgré assurances de la COO de SpaceX, Gwynne Shotwell en 2020, qu’ils « vont y parvenir » et résoudre le problème, c’est toujours un problème persistant qui menace la recherche astronomique.

Le problème pour les astronomes est double : le passage des satellites Starlink crée de longues lignes à travers les images prises avec des télescopes optiques et crée du « bruit » pour les radiotélescopes, qui s’appuient sur des fréquences radio spécifiques.

Dans cette capture d’écran prise sur le site en direct de la mégaconstellation www.satellitemap.space, tous les points blancs représentent les satellites Starlink actuellement en orbite. (www.satellitemap.space)

« Je veux être très clair sur le fait que l’infrastructure satellitaire est extrêmement importante, et nous le reconnaissons tous. Ce n’est donc pas le débat », a déclaré Aaron Boley, professeur agrégé et titulaire de la chaire de recherche du Canada en astronomie planétaire à l’Université de la Colombie-Britannique.

« L’argument est, en fin de compte, de quelle quantité d’infrastructures en orbite avons-nous besoin ? Combien pouvons-nous y installer en toute sécurité ? » dit-il. « Combien peut-on y mettre sans avoir d’impacts à très long terme sur l’environnement ? »

« Le Far West »

On pourrait dire que puisque l’espace est vaste, nous ne devrions pas nous inquiéter autant. Mais le fait est qu’il existe des orbites spécifiques sur lesquelles les satellites doivent se trouver, et il y a de plus en plus de monde.

On craint qu’il y ait tellement de monde qu’il puisse produire l’effet Kessler, où un satellite est détruit, ce qui à son tour en détruit un autre, puis un autre (il suffit de penser au film Pesanteur). Et cela nous affecterait très certainement ici sur Terre, étant donné notre dépendance aux satellites pour les informations météorologiques, le GPS et bien plus encore.

Les Starlinks ont une durée de vie de seulement cinq ans, donc lorsqu’ils ont atteint leur fin de vie, ils retombent sur Terre, brûlant dans notre atmosphère, laissant derrière eux des métaux, et on ne sait pas quels seront ces effets à long terme.

Nous disposons de satellites depuis le lancement de Spoutnik 1 en 1957. Mais aujourd’hui, les chiffres sont ahurissants.

En 1958, huit satellites furent lancés. En 1967, ce nombre est passé à 159 . Par la suite, environ 40 à 150 satellites ont été lancés chaque année. Avance rapide jusqu’en 2023, et plus de 2 600 satellites ont été lancés .

Parmi tous les satellites actuellement en orbite, SpaceX en possède plus de la moitié. Et ils prévoient de disposer d’une mégaconstellation d’environ 42 000 satellites.

Meredith Rawls, chercheuse scientifique au département d’astronomie de l’Université de Washington, explique ce que c’est que d’essayer de faire des recherches avec autant de satellites traversant le ciel.

« [It’s like] J’essaie de regarder à travers comme un pare-brise sale pour faire mes recherches, et il y a tout ça partout », a-t-elle déclaré.

« Je pense que nous sommes simplement sur une voie non durable en ce moment… La coordination internationale n’est une priorité sur le radar de personne en ce moment, et cela ressemble plutôt à une sorte de situation de course basée sur le Far West », a déclaré Rawls. .

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la CBC.

Peu de progrès

Pour être honnête, l’entreprise a travaillé avec l’Union astronomique internationale pour tenter d’atténuer les effets sur la recherche astronomique, mais jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir de réels progrès.

SpaceX a essayé un revêtement différent sur ses satellites très tôt afin de réduire la luminosité optique et même un type de bouclier . Ni l’un ni l’autre n’a vraiment fonctionné.

Une image longue exposition de la nébuleuse d’Orion avec une durée d’exposition totale de 208 minutes montre les traces des satellites à la mi-décembre 2019, alors qu’environ 180 satellites Starlink seulement avaient été lancés. (AH Abolfath/NOIRLab/NSF/AURA)

Cet été, des nouvelles prometteuses ont été annoncées pour les radioastronomes.

Le 9 août, SpaceX annoncé de nouvelles techniques ils se sont développés avec la National Science Foundation et le National Radio Astronomy Observatory pour aider les radioastronomes en éloignant les faisceaux d’émission radio des radiotélescopes.

La bonne nouvelle n’a pas duré très longtemps. Le même jour, un nouvel article publié dans la revue Astronomie et astrophysique a découvert que les satellites Starlink laissent échapper involontairement des rayonnements électromagnétiques dans les basses fréquences.

« Même sans transmission directe, ces satellites produisent un rayonnement électromagnétique dans des longueurs d’onde radio uniquement à partir de leurs composants électroniques. Et c’est en fait assez fort, et les télescopes sont donc capables de le capter assez facilement », a déclaré Boley.

De voir rouge à voir bleu

Il y a un autre nouveau problème : alors qu’au départ les satellites Starlink apparaissaient en rouge, leurs nouveaux satellites V2 apparaissent en bleu.

« C’est une conséquence, selon nous, du revêtement qui a été appliqué sur les nouveaux satellites Starlink, et dans l’ensemble, cela contribue à réduire leur visibilité, ce qui est une bonne chose », a déclaré Boley.

Cependant, ces satellites sont plus gros. Ce qui aurait été une réduction pour les satellites précédents diffuse désormais davantage de lumière bleue, les rendant un peu plus brillants.

REGARDER | Pourquoi les Starlinks apparaissent-ils en bleu ?

Pour la plupart des gens, le ciel nocturne n’est probablement pas une priorité en matière de pollution, qu’elle soit sous forme de lumière ou d’ondes radio. Mais il a joué un rôle important non seulement en termes de recherche scientifique applicable, mais aussi dans notre évolution : le ciel nocturne a influencé les premiers humains, contribuant à susciter une curiosité scientifique pour le monde qui nous entoure et fournissant une inspiration dans l’art, la culture et presque tous les aspects de la vie. notre développement.

Mais maintenant, la Voie Lactée est caché à plus d’un tiers de l’humanité et de plus de 80 pour cent des Nord-Américains.

La question est la suivante : si SpaceX essaie de travailler avec la communauté astronomique et fait peu de progrès, que vont faire les autres acteurs ? SpaceX n’est pas le seul à lancer ces constellations : la Chine prévoit d’en lancer elle-même 40 000, et d’autres sociétés, comme OneWeb, en proposent des centaines..

Qu’arrive-t-il à l’astronomie – et à notre ciel nocturne – si les opérateurs de satellites ne veulent même pas essayer de résoudre le problème de la pollution lumineuse et radio ?

« Je me sens un peu pessimiste dans la mesure où il s’agit d’une industrie qui pèse des milliards de dollars contre la science », a déclaré Victoria Kaspi, astrophysicienne à l’Université McGill à Montréal qui travaille avec le radiotélescope Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) en Colombie-Britannique.

« Pour moi, j’ai vraiment l’impression que la seule façon de gérer cela serait de passer par l’opinion publique, s’il y avait une vague d’appréciation pour cette pollution lumineuse. »