Les satellites de plus en plus utilisés pour lutter contre les feux de forêt au Canada

Selon les experts, les yeux dans le ciel deviennent un outil de plus en plus important pour les bottes au sol lorsqu’il s’agit de lutter contre les incendies de forêt, car les données d’un nombre croissant de satellites donnent aux pompiers de nouveaux outils pour prédire le comportement du feu et analyser ses conséquences.

« Il est de plus en plus adopté », a déclaré l’expert en incendie de forêt Mike Flannigan de l’Université Thompson Rivers.

«Auparavant, presque personne n’utilisait de satellites. Maintenant, ils sont de plus en plus utilisés.

La dernière décennie a vu une énorme augmentation du nombre de satellites d’observation de la Terre, grâce à une technologie moins chère et à l’entrée de l’industrie privée.

Un décompte de l’Union of Concerned Scientists indique qu’il y avait 192 satellites de ce type en 2014. Il y en a maintenant 971.

Cela a donné aux gestionnaires et aux scientifiques des feux de forêt une capacité sans précédent d’avoir une vue d’ensemble, a déclaré Joshua Johnston, un scientifique de Ressources naturelles Canada travaillant sur WildfireSat, qui sera le premier satellite au monde spécialement conçu pour surveiller les feux de forêt.

« Placer les yeux sur un incendie est le renseignement le plus précieux que vous puissiez obtenir », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas assez de pilotes pour piloter quotidiennement tous les incendies du pays, et encore moins deux fois par jour. »

L’une des lectures les plus utiles des satellites est appelée puissance radiative du feu, une mesure de la quantité d’énergie émise par un feu. Cela indique aux gestionnaires d’incendie où se trouvent les points chauds, où il est le plus susceptible d’avancer et à quelle vitesse.

Savoir à quel point une section du feu est chaude peut également suggérer la meilleure façon de le combattre, a déclaré Flannigan.

« Vous pouvez dire si laisser tomber de l’eau ou un ignifuge sur cette partie du feu fonctionnerait ou si vous perdriez votre temps. »

De plus, savoir à quel point le feu brûle permet aux scientifiques de calculer ce qu’il émet dans l’atmosphère. Les prévisionnistes utilisent les satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne pour déterminer une vaste gamme d’émissions, des gaz à effet de serre aux particules en passant par le monoxyde de carbone.

« C’est une estimation basée sur la puissance radiative », a déclaré Mark Parrington du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme à Bonn, en Allemagne. « Il existe divers facteurs de conversion qui indiquent que pour ce type de végétation, il s’agit de la quantité de carbone et de particules que vous attendez. »

Parrington a déclaré que les satellites européens permettent également de suivre la fumée lorsqu’elle se déplace autour du globe. Vendredi, la fumée des incendies en Alberta et en Colombie-Britannique était traçable jusqu’à la côte ouest de l’Europe.

Pourtant, il y a relativement peu de satellites qui survolent des latitudes nordiques comme celles du Canada. Ceux qui survolent à des moments où les incendies ne brûlent pas à leur apogée.

WildfireSat, dont le lancement est prévu en 2029, résoudra ce problème, a déclaré Johnston.

« Il y a une pénurie de satellites que nous pouvons réellement utiliser », a-t-il déclaré.

WildfireSat doit survoler le Canada en fin d’après-midi. C’est à ce moment-là que l’activité des incendies est à son apogée et donne aux pompiers une capacité encore meilleure à prédire le comportement et les chances de succès.

Les améliorations de la technologie satellitaire permettent également aux pompiers de disposer plus rapidement d’informations cruciales.

« C’est très sensible au temps », a déclaré Flannigan. « Si ce sont les données d’hier, (les pompiers) s’en fichent. »

Lors de l’incendie de 2016 qui a ravagé une grande partie de Fort McMurray, en Alberta, les données satellitaires ont été téléchargées à Ottawa et expédiées à Edmonton, date à laquelle elles étaient trop anciennes pour être utiles. Cela n’arrive plus, a déclaré Flannigan.

« C’est là en temps réel. »

Les bottes cendrées d’un pompier qui traverse un muskeg enfumé ne seront jamais remplacées dans les batailles contre les incendies de forêt que les changements climatiques aggravent. Mais alors que ce pompier peut se sentir aussi loin de l’immensité de l’espace que possible, les liens sont là et se renforcent tout le temps.

« Il y a beaucoup de satellites là-haut et beaucoup d’entre eux ont des capteurs utiles pour les incendies », a déclaré Flannigan.

Bob Weber, La Presse Canadienne

