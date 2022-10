Les Sarrasins reviennent en tête du classement Gallagher Premiership; Northampton borde Newcastle dans un thriller | Actualités du rugby à XV

Elliot Daly des Saracens marque le troisième essai de son équipe contre Bath

Récapitulez l’action de Gallagher Premiership de samedi alors que les Saracens revenaient en tête du tableau, Northampton a devancé Newcastle après une finition nerveuse et Gloucester a devancé Bristol, son rival du West Country.

Bain des Sarrasins 37-31

Les Saracens sont revenus en tête du classement Gallagher Premiership avec une victoire 37-31 sur un Bath fougueux au StoneX Stadium.

Les essais d’Alex Goode, Max Malins, Elliot Daly et Alex Lewington, combinés aux coups de pied précis d’Owen Farrell, ont aidé les Saracens à mener une rencontre captivante.

Bath, qui siège en bas de la ligue, était dans le match jusqu’à la fin grâce aux scores de Matt Gallagher, Joe Cokanasiga, Max Ojomoh et Wesley White.

Les hôtes ont été plus rapides hors des blocs, car Goode a trouvé un écart entre Cameron Redpath et Ruaridh McConnochie avec un mannequin intelligent pour courir pour le score.

Mais les visiteurs ont bien réagi lorsque Cokanasiga a forcé Goode à renverser le ballon avec un coup au bon moment, Gallagher capitalisant, piratant le ballon vers l’avant avant de le jongler dans ses bras pour passer incontesté.

Bath a pris une avance de choc lorsque Orlando Bailey a lancé un penalty, mais Farrell a égalisé après que les Saracens aient reçu leur propre penalty.

Le capitaine des Saracens a ajouté six points supplémentaires grâce à deux pénalités vers la fin de la première mi-temps et les hôtes ont recommencé rapidement, Malins a arraché une passe de Quinn Roux pour marquer un essai, mais Bath a riposté grâce à Cokanasiga.

Lorsque D’Arcy Rae a été envoyé à la poubelle, les Saracens ont semblé prendre le contrôle, marquant deux essais, mais Bath a de nouveau riposté par Ojomoh et White, créant des dernières minutes tendues, mais le déficit était trop lourd à surmonter malgré une finale courageuse. attaque.

Northampton 32-31 Newcastle

Le directeur du rugby des Northampton Saints, Phil Dowson, estime que son équipe doit être plus clinique après avoir presque laissé filer une avance décisive dans une victoire 32-31 contre les Newcastle Falcons en Gallagher Premiership.

Les Saints avaient semblé naviguer à deux reprises, menant 13-0 en première mi-temps et menant 32-14 au milieu de la seconde mi-temps.

Trois scores sans réponse des Falcons ont réduit l’avance des Saints à seulement un point avec neuf minutes à jouer, mais ils ont survécu et sont revenus dans le top quatre après une deuxième victoire consécutive avec un point de bonus.

“J’aimerais bien un match où on a plus d’un score d’avance à la fin !” a plaisanté Dowson.

“C’était frustrant que nous ayons eu tant d’occasions de mettre ce match de côté, mais nous ne l’avons pas fait.

“Nous les laissons revenir et cela devient un revers de médaille et nous serons parfois retournés comme nous l’avons fait à Quins et à Sale. Nous devons nous assurer que nous sommes meilleurs dans les 10 dernières minutes .

“Nous avons perdu 14-13 après avoir été dominants en première mi-temps, et nous ne sommes pas assez efficaces pour convertir notre pression en points et nous avons été trop faciles à marquer, concédant beaucoup trop de points.”

Gloucester 31-28 Bristol

Gloucester a remporté une victoire palpitante 31-28 contre Bristol à Kingsholm grâce à un penalty tardif d’Adam Hastings.

Les deux équipes ont marqué quatre essais convertis car il semblait que les féroces rivaux du West Country se partageraient le butin, mais l’ouvreur écossais Hastings a gardé son sang-froid à 40 mètres, pour infliger une troisième défaite consécutive en Premiership à Bristol.

Gloucester a mené trois fois mais Bristol s’est hissé à égalité à chaque occasion, avant que le deuxième essai du pilier Val Rapava-Ruskin juste après l’heure de jeu n’égalise les choses après que les visiteurs soient passés devant.

Le flanker Jordy Reid, Rapava-Ruskin et Freddie Clarke ont marqué en première mi-temps, mais Bristol a assuré une rencontre passionnante grâce aux essais d’égalisation de Sam Bedlow, Piers O’Conor et Ellis Genge.

Bristol a pris les devants pour la première fois du match grâce à l’essai d’Andy Uren à la 56e minute, mais les hôtes ont égalisé grâce à un essai transformé.

Le match semblait sur le point de se terminer, mais Hastings a converti un penalty tardif alors que Gloucester poursuivait son bon début de saison.