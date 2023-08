Les saris d’Alia Bhatt des promotions Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani en vente, savoir comment acheter

Les saris qu’Alia Bhatt portait lors des promotions Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani seront disponibles à l’achat sur le site Web du designer Manish Malhtora.

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, jeudi, a révélé que les saris qu’elle portait lors des promotions de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani seront mis en vente. Elle est allée sur Instagram et a révélé que les saris seront disponibles à l’achat sur le site Web du designer Manish Malhtora.

L’actrice a écrit: « Il y a eu tellement d’amour pour mes saris dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani que Manish et moi avons travaillé en étroite collaboration pour nous assurer que tous les saris que j’ai portés lors de la promotion du film vous parviennent, mon cher Ranis ( reines).





Elle a ajouté: « La collection sera disponible sur manishmalhotra.in alors allez choisir votre préférée. Ou deux. Ou trois ! Tout ça pour une bonne cause. »

Pendant ce temps, Alia Bhatt est prête à faire ses débuts à Hollywood dans le thriller d’action d’espionnage hollywoodien Heart of Stone dans lequel elle joue le personnage négatif de Keya Dhawan. Gal Gadot joue le protagoniste principal Rachel Stone dans le réalisateur Tom Harper, qui commencera à être diffusé sur Netflix le 11 août.

Dans une récente interview pour les promotions du prochain film, l’actrice de Wonder Woman a partagé qu’elle se sentait « connectée » à l’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani la première fois qu’ils se sont rencontrés, énumérant les similitudes qu’ils partagent. Gal a également ajouté qu’elle était toujours là pour sa « sœur » et sa « copine » Alia.

Partageant les similitudes qu’elle et Alia partagent, Gal a déclaré à l’Hindustan Times : « Nous partageons tellement de points communs. Dès la première fois que nous nous sommes rencontrés, j’ai senti que nous étions connectés. Pas seulement parce que nous venons tous les deux de pays différents et que l’anglais n’est pas notre La langue maternelle et la culture dont nous venons sont très différentes, mais elle apporte beaucoup de chaleur avec elle. Aussi, beaucoup, si je peux dire, coupent l’attitude de la connerie. Elle est toujours franche. Pour moi, en tant qu’Israélien , c’est délicieux. Vous obtenez ce que vous voyez.