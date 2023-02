Les sapins du Canada meurent rapidement à cause des insectes

Les sapins meurent à un rythme élevé dans le nord-ouest du Pacifique du Canada, les chercheurs sonnant l’alarme pour plus d’action pour protéger les forêts.

À la suite des graves sécheresses et des vagues de chaleur qui ont frappé le Canada et les États-Unis ces dernières années, un chercheur a déclaré à l’émission Your Morning de CTV que les sapins sont morts en nombre record.

En plus de l’impact climatique, les scolytes font des ravages.

“Il y a un scolyte associé au sapin de Douglas, au pin tordu, au sapin baumier, etc.”, a déclaré mercredi Suzanne Simard, professeure de foresterie et d’écologie à l’Université de la Colombie-Britannique à Your Morning de CTV. “En ce moment, dans des conditions climatiques changeantes, les scolytes connaissent une véritable recrudescence partout au Canada.”

Les petits coléoptères ont traversé l’arbre, minant la couche entre l’écorce et le bois, indique le site Web du ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Industrie de la Colombie-Britannique. Les insectes peuvent causer une mortalité généralisée des arbres lors des épidémies, indique le site Web.

Les coléoptères s’attaquent souvent aux vieux arbres, ce qui peut nuire aux forêts boréales du Canada.

« Le scolyte du douglas est certainement actif en Colombie-Britannique, de même que le scolyte de l’épinette et le scolyte du sapin, a déclaré M. Simard. “Lorsque (les arbres sont) soumis à un stress climatique, par exemple, les sécheresses et le dôme de chaleur que nous avions, tout cela prédispose ces arbres à d’autres infections.”

La plus grande épidémie de dendroctones du pin s’est produite dans les années 1990 et 2000 en Colombie-Britannique, selon le site Web du ministère des Ressources naturelles du Canada. Plus de 18 millions d’hectares de forêt ont été touchés, entraînant la perte de 53 % du volume marchand de pins d’ici 2012.

Selon Simard, si l’arbre est mort mais “en bon état”, le bois peut être transformé en bois et non gaspillé. C’est ce qu’on appelle la “journalisation de récupération”, mais elle a déclaré que cette solution pouvait être surutilisée.

“Je pense que cela peut aller un peu loin, à mon avis, car il y a souvent des arbres sains dans et parmi les arbres mourants, et l’exploitation forestière de récupération peut prendre des arbres sains en même temps”, a déclaré Simard. “Je pense donc que nous devons faire très attention à ne pas récolter ces zones, car la prochaine génération d’arbres apparaît vraiment sous ces arbres mourants.”

Simard dit que plus de recherche est nécessaire lorsqu’il s’agit de conserver le bois pour la récolte.

“Nous devons vraiment comprendre tous les impacts de ce type d’opérations de nettoyage sur les écosystèmes, car cela peut être très dommageable”, a-t-elle déclaré.