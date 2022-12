Les Saoudiens se tournent vers Firmino après le camouflet de Ronaldo

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Al Nassr confirme l’intérêt de Firmino

Avec Cristiano Ronaldo ayant démenti les informations faisant état de pourparlers de transfert avec Al Nassr, le Miroir dit que le club saoudien tourne son attention vers l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino.

Le Brésilien est en fin de contrat cet été et, alors que Liverpool tient à le garder au-delà de son contrat actuel, Al-Nassr espère décrocher un coup d’État en négociant un accord pré-contractuel en janvier.

Firmino est un joueur majeur pour Liverpool depuis son arrivée dans le Merseyside il y a sept ans et demi, mais les arrivées récentes de Diogo Jota et Darwin Nunez ont eu un impact sur son temps de jeu.

Le joueur de 31 ans a marqué sept buts en 13 matches de championnat cette année, ainsi que deux buts en Ligue des champions et huit passes décisives toutes compétitions confondues.

Le Brésilien peut sentir qu’il a plus à offrir au plus haut niveau, mais une journée de paie exceptionnelle pourrait être tentante.

Al-Nassr traquerait Roberto Firmino de Liverpool après avoir été refusé par Cristiano Ronaldo. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich envisage de déménager pour le gardien du Paris Saint-Germain Clélor Navas maintenant que Manuel Neuer a été exclu pour la saison. C’est selon Footmercato, qui pensent que le Bayern n’est pas prêt à faire confiance pour le reste de la campagne aux gardiens remplaçants Sven Ulreich (34 ans) et au jeune Johannes Schenk (19 ans). Neuer s’est fracturé la jambe en skiant, et maintenant le Bayern est en mode panique essayant de trouver un remplaçant.

– L’AC Milan et l’Internazionale suivent tous deux l’arrière gauche de Fulham et l’international américain Antonée Robinsonselon le Soleil. Robinson, 25 ans, a impressionné pour les États-Unis lors de la Coupe du monde, avec sa vitesse en particulier suggérant qu’il pourrait être un ajout passionnant pour le bon club aux deux extrémités du terrain. On pense que l’Inter était au Qatar pour surveiller Robinson tandis que Milan, qui a tenté de le signer il y a trois ans, est de retour sur la piste.

– sport dit que le patron de Barcelone Xavi Hernandez fait pression sur le président du club Joan Laporta pour qu’il fasse une offre pour la star de la Real Sociedad Martin Zubimendi. Le point de vente espagnol rapporte que si le Barça s’est également engagé à ajouter Chelsea N’Golo Kanté (31) à leur équipe, Zubimendi est le remplaçant à long terme préféré pour le vieillissement Sergio Busquetsc’est pourquoi Xavi et le directeur sportif Jordi Cruyff sont si impatients que Laporta pousse pour le joueur de 23 ans.

– Erik Ten Haag a admis que Manchester United ferait tout son possible pour remplacer Ronaldo en janvier, avec le Courrier suggérant que le club tient à se précipiter pour la star de Benfica Gonçalo Ramos ainsi que le dépliant Pays-Bas Cody Gakpo. United a résilié le contrat de Ronaldo le mois dernier, mais cela laisse un grand trou du côté offensif de leur équipe. L’intérêt de United pour le PSV Eindhoven en forme Gakpo, 23 ans, est clair, mais on dit également qu’ils surveillent Ramos, 21 ans, qui a tiré à l’avant de la ligne avant du Portugal dans les dernières étapes de la Coupe du monde et a réussi un tour du chapeau lors de sa victoire 6-1 contre la Suisse.