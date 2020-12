* La résolution finale prendra plus de temps et peut encore caler

* Riyad veut nous montrer qu’elle travaille pour résoudre le différend

* Washington souhaite l’unité arabe du Golfe contre l’Iran

Par Ghaida Ghantous et Aziz El Yaakoubi

DUBAI, 16 décembre (Reuters) – Un sommet annuel du Golfe arabe a été reporté à janvier alors que les parties se sont enfermées dans une dispute rancunière qui a conduit au boycott du Qatar s’efforçant d’annoncer un accord tangible, même si une résolution finale prendra probablement plus de temps, ont déclaré des sources bien informées.

Le différend, dans lequel l’Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations diplomatiques, commerciales et de voyage avec le Qatar à la mi-2017, a vu un mouvement avec Riyad au début du mois, affirmant qu’une solution finale était à portée de main.

Les autres pays impliqués se sont montrés plus circonspects lorsqu’ils ont salué les progrès des efforts de médiation du Koweït et des États-Unis, qui veulent que les Arabes du Golfe soient unis contre l’Iran.

Quatre sources proches du dossier ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce qu’une annonce coïncide avec le sommet, qui se tient normalement en décembre et n’a pas regroupé l’émir du Qatar avec les dirigeants des États qui boycottent depuis 2017.

Une source du Golfe a déclaré qu’un accord, qui doit être finalisé par les ministres avant le sommet des chefs de gouvernement, pourrait aboutir à un ensemble de principes pour les négociations ou à une mesure plus concrète impliquant la réouverture de l’espace aérien au Qatar en signe de bonne foi.

« Les choses évoluent rapidement mais sont toujours en suspens. Les négociations pour une résolution finale prendront des mois et des mois », a déclaré la source.

Une autre source proche du dossier a déclaré que lorsque le Koweït a annoncé des progrès, il avait été promis que tous les dirigeants assisteraient au sommet, mais les pourparlers sur la réouverture de l’espace aérien, que Washington réclamait, s’étaient toujours échoués.

SAUDI PREND LEAD SUR LE QATAR

Un diplomate étranger de la région, qui s’attendait également à une pleine participation à la réunion, a déclaré qu’un accord préliminaire pourrait toutefois être suivi d’une nouvelle impasse.

Les Saoudiens ont semblé plus désireux que leurs alliés, a déclaré le diplomate, et Doha était disposé à tenir un accord global, d’autant plus que le président élu américain Joe Biden s’est engagé à adopter une position plus ferme avec l’Arabie saoudite.

« Les Saoudiens tiennent à démontrer à Biden qu’ils sont des artisans de paix et ouverts au dialogue », a déclaré le diplomate, ajoutant que la centrale du Golfe est susceptible de convaincre les alliés réticents à se mettre en ligne.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte non membre du Golfe accusent le Qatar de soutenir le terrorisme, une allusion à des groupes islamistes tels que les Frères musulmans. Doha nie les accusations et affirme que le boycott vise à réduire sa souveraineté.

Les EAU sont en contradiction avec le Qatar en Libye et au sujet des Frères musulmans, également des questions clés pour le Caire.

« S’il y a des pays qui soutiennent encore le terrorisme et l’extrémisme dans la région, alors ce sera un problème », a déclaré le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, lors d’une conférence de presse cette semaine en abordant le différend.

Le Qatar affirme que toute résolution doit être basée sur le respect mutuel, y compris la politique étrangère.

Doha avait reçu 13 demandes, allant de la fermeture de la télévision Al Jazeera et de la fermeture d’une base turque à la coupure des liens avec les Frères musulmans et à la rétrogradation des liens avec l’Iran.

Un diplomate omanais de haut niveau a déclaré que certaines questions comme la Turquie nécessitaient plus de temps mais qu ‘ »il y a des sables mouvants » après un rare appel téléphonique entre le roi saoudien Salman ben Abdulaziz et le président Recep Tayyip Erdogan le mois dernier.

« Je vois de la lumière au bout du tunnel », a déclaré le diplomate. (Reportage supplémentaire de Marwa Rashad et John Irish; Édité par Mark Heinrich)