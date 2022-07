Les Saoudiens pointent les “erreurs” des États-Unis après que Biden ait évoqué le meurtre de Khashoggi

Le prince héritier saoudien aurait rappelé au président américain le piètre bilan de Washington en matière d'”erreurs” diverses

Le prince héritier Mohammed bin Salman a dénoncé la longue piste de Washington “erreurs” fait en Irak et en Afghanistan alors que le président Joe Biden l’a confronté au sujet du meurtre horrible du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi. Les remarques faites par le prince lors de la réunion de haut niveau ont été révélées dans une déclaration faite samedi par un haut responsable saoudien à Reuters.

Alors que l’Arabie saoudite a admis son “erreurs” faite dans l’affaire Khashoggi, elle a “a pris toutes les mesures pour éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent à l’avenir”, le prince héritier, communément désigné par l’acronyme MBS, a été cité comme ayant dit à Biden.

MBS a également apparemment tenté de minimiser l’importance du meurtre du journaliste, qui a été tué puis démembré au consulat saoudien en Turquie en 2018, pointant du doigt le bilan douteux des États-Unis en matière de violations des droits de l’homme. Il a également évoqué le récent assassinat de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée lors d’un raid israélien en Cisjordanie.

Lire la suite Biden affirme avoir pressé le dirigeant saoudien sur le meurtre d’un journaliste

“La même année, des incidents regrettables similaires ont eu lieu et d’autres journalistes ont été tués dans d’autres parties du monde”, dit le prince héritier. “Les États-Unis ont également commis un certain nombre d’erreurs comme l’incident de la prison d’Abu Ghraib en Irak et d’autres.”

Tous les pays du monde, y compris les États-Unis et l’Arabie saoudite, partagent des valeurs sur lesquelles ils sont d’accord et en ont d’autres sur lesquelles ils ne sont pas d’accord, a suggéré le prince héritier. Cependant, imposer ces valeurs aux autres n’est pas exactement une bonne idée, a-t-il poursuivi, soulignant les échecs de Washington au Moyen-Orient.

“Cependant, essayer d’imposer ces valeurs par la force pourrait avoir l’effet inverse, comme cela s’est produit en Irak et en Afghanistan, où les États-Unis n’ont pas réussi”, a-t-il ajouté. il a dit.

Lire la suite L’Arabie saoudite décrit ce qu’elle fera pour la production de pétrole

Le meurtre de 2018 en Turquie, qui, selon la CIA, a été ordonné par Mohammed bin Salman lui-même, a laissé une brèche majeure dans les relations américano-saoudiennes. Tenir le royaume dans son ensemble et MBS personnellement responsable de l’incident était l’un des principaux sujets de discussion de Biden lors de sa campagne présidentielle, lorsqu’il avait promis de faire du pays un “paria” sur la scène internationale.

S’adressant aux journalistes après sa rencontre avec MBS, Biden a insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas d’avoir ciblé le prince héritier et a soulevé la question “au sommet de la rencontre” prendre position “clair comme de l’eau de roche.”

« J’ai dit très simplement : qu’un président américain se taise sur une question de droits de l’homme, est-ce cohérent avec – incompatible avec qui nous sommes et qui je suis ? Je défendrai toujours nos valeurs », Biden a déclaré.