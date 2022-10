Les Saoudiens ne militarisent pas le pétrole comme le prétendent les Américains, déclare le diplomate numéro 2 de Riyad

CNN

—



Le ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, a déclaré que son pays s’était associé à la Russie pour réduire la production de pétrole afin de stabiliser les marchés et a nié qu’il y avait des motifs politiques derrière cette décision, ce qui a provoqué la colère des dirigeants américains et suscité des appels à repenser les liens avec Riyad. .

“Nous essayons de nous assurer que nous n’avons pas de fluctuations erratiques des prix”, a déclaré mercredi al-Jubeir, le deuxième diplomate saoudien, à Becky Anderson de CNN. “Notre bilan est clair – nous avons toujours travaillé assidûment pour maintenir la stabilité des marchés pétroliers.”

La semaine dernière, l’OPEP+, le cartel pétrolier dirigé par l’Arabie saoudite et la Russie, a accepté de réduire la production de 2 millions de barils par jour, soit deux fois plus que les analystes l’avaient prédit, dans la plus importante réduction depuis la pandémie de Covid-19.

Cette décision est intervenue malgré une campagne de pression intense de la part des États-Unis, qui avaient averti les alliés arabes qu’une telle décision augmenterait les prix et aiderait le président russe Vladimir Poutine à continuer de financer sa guerre en Ukraine. Les experts craignent également que le maintien des prix élevés du pétrole rende plus difficile pour les États-Unis de juguler l’inflation, qui a déjà monté en flèche cette année.

Al-Jubeir, qui est également le ministre du climat du pays, a nié qu’il y avait des motifs politiques à la décision et a déclaré que la réduction de la production avait été faite pour éviter des fluctuations importantes du prix du pétrole, qui peuvent affecter les consommateurs du monde entier, et a souligné le fait que le prix du pétrole a baissé depuis l’annonce de la réduction la semaine dernière.

“L’Arabie saoudite ne se range pas du côté de la Russie”, a-t-il déclaré à CNN. “L’Arabie saoudite prend le parti d’essayer d’assurer la stabilité des marchés pétroliers.”

Le président américain Joe Biden a déclaré mardi à CNN que Washington devait désormais “repenser” sa relation avec Riyad après la coupure. La décision a été un affront particulier pour Biden en raison de ses efforts au cours de l’été pour rétablir les liens avec l’Arabie saoudite, malgré le bilan déplorable du royaume en matière de droits de l’homme et le rôle du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman dans le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Bin Salman a nié toute implication dans le meurtre, qui a fait la une des journaux internationaux en partie à cause des détails sinistres du meurtre.

“Je suis dans le processus, lorsque la Chambre et le Sénat reviendront, ils devront – il y aura des conséquences pour ce qu’ils ont fait avec la Russie”, a déclaré Biden.

Regardez l’intégralité de l’interview exclusive du président Joe Biden

Mercredi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Biden examinerait tous les aspects des relations américaines avec l’Arabie saoudite, y compris les ventes d’armes, alors que les responsables de l’administration entament des discussions discrètes avec des membres du Congrès et des assistants du Congrès sur la manière dont les États-Unis pourraient imposer des conséquences sur le royaume après la sortie d’huile coupée.

“Il y a une gamme d’intérêts et de valeurs qui sont impliqués dans notre relation avec ce pays”, a déclaré Sullivan aux journalistes. « Le président examinera tout cela. Mais une question qu’il va poser est la suivante : la nature de la relation sert-elle les intérêts et les valeurs des États-Unis et quels changements la feraient mieux servir les intérêts et les valeurs ? »

Le ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdulaziz bin Salman al-Saud, a déclaré mercredi dans une interview à la télévision saoudienne que l’OPEP+ devait être proactive alors que les banques centrales occidentales tentaient de lutter contre l’inflation avec des taux d’intérêt plus élevés, une décision qui pourrait augmenter les perspectives d’une récession mondiale. , ce qui pourrait à son tour réduire la demande de pétrole et faire baisser son prix. Réduire la production assurerait une offre de pétrole plus réduite, maintenant son prix plus élevé. Bien que cela protégerait l’économie saoudienne en garantissant qu’elle reçoive un flux régulier de revenus provenant des ventes de pétrole, cela obligerait les consommateurs du monde entier à payer plus pour l’énergie et le gaz, alimentant davantage l’inflation.

Les responsables saoudiens ont insisté sur le fait que la réduction de la production est effectuée pour protéger les intérêts économiques du pays. En raison de sa forte dépendance aux revenus pétroliers, l’économie saoudienne a toujours été victime des cycles d’expansion et de récession du marché pétrolier, où les prix élevés apportent un flux de liquidités suivi de ralentissements.

Aux États-Unis, cependant, la coupe pourrait avoir des ramifications politiques massives avant les élections de mi-mandat du mois prochain. Après avoir atteint des sommets au cours de l’été, les prix de l’essence aux États-Unis avaient régulièrement diminué, offrant à Biden et à ses principaux collaborateurs un puissant sujet de discussion à l’approche des élections.

Mais une combinaison de facteurs, y compris l’augmentation de la demande et de l’entretien dans certaines raffineries américaines, a fait remonter les prix. La décision de l’OPEP+ est susceptible d’aggraver ces facteurs.

La décision a déclenché la fureur bipartite à Washington lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois la semaine dernière. L’Arabie saoudite est maintenant accusée d’avoir rempli les coffres du Kremlin avec des revenus pétroliers quelques jours seulement après que le régime du président Poutine a commencé à mener des attaques de missiles à grande échelle contre des cibles civiles à travers l’Ukraine.

“Ce que l’Arabie saoudite a fait pour aider Poutine à continuer sa guerre ignoble et vicieuse contre l’Ukraine restera longtemps dans la mémoire des Américains”, a tweeté le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, vendredi.

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal du Connecticut a appelé mercredi à une action immédiate sur son projet de loi qui arrêterait les ventes d’armes américaines à l’Arabie saoudite.

“Les actions saoudiennes aident et encouragent une invasion criminelle meurtrière et brutale par la Russie”, a déclaré Blumenthal.

Interrogé sur les appels croissants à Washington pour limiter les liens avec l’Arabie saoudite, al-Jubeir a déclaré qu’il espérait que ces discussions seraient motivées par la politique intérieure avant les élections de mi-mandat.

« En ce qui concerne la relation entre les deux pays, elle est fondamentale et solide », a déclaré al-Jubeir.