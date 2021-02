Les Saoudiens disent avoir intercepté l’attaque de missiles des Houthis contre la capitale

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a fait face à de nombreuses critiques internationales pour les frappes aériennes au Yémen qui ont tué des centaines de civils et frappé des cibles non militaires, notamment des écoles, des hôpitaux et des mariages.

Alors que la guerre au Yémen se poursuit, les attaques de missiles et de drones Houthis contre le royaume sont devenues monnaie courante, ne causant que rarement des dégâts. Plus tôt ce mois-ci, les Houthis ont frappé un avion de passagers vide à l’aéroport d’Abha, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, avec un drone chargé de bombes, ce qui l’a fait prendre feu.

Les Houthis ont envahi la capitale du Yémen et une grande partie du nord du pays en 2014, forçant le gouvernement à s’exiler et des mois plus tard, ce qui a poussé l’Arabie saoudite et ses alliés à lancer une campagne de bombardements.