Les Saoudiens disent aux États-Unis que l’Iran prépare une attaque contre le royaume – Kelowna Capital News

L’Arabie saoudite a partagé des informations avec des responsables américains suggérant que l’Iran pourrait se préparer à une attaque imminente contre le royaume, ont confirmé mardi trois responsables américains.

Les inquiétudes accrues concernant une attaque potentielle contre l’Arabie saoudite alors que l’administration Biden critique Téhéran pour sa répression des manifestations généralisées et le condamne pour avoir envoyé des centaines de drones – ainsi qu’un soutien technique – à la Russie pour une utilisation dans sa guerre en Ukraine.

“Nous sommes préoccupés par l’image de la menace et nous restons en contact permanent avec les Saoudiens via les canaux militaires et de renseignement”, a déclaré le Conseil de sécurité nationale dans un communiqué. “Nous n’hésiterons pas à agir dans la défense de nos intérêts et de nos partenaires dans la région.”

L’un des responsables qui a confirmé le partage de renseignements l’a décrit comme une menace crédible d’attaque “bientôt ou dans les 48 heures”. Aucune ambassade ou consulat américain dans la région n’a émis d’alertes ou de conseils aux Américains en Arabie saoudite ou ailleurs au Moyen-Orient sur la base des renseignements. Les responsables n’étaient pas autorisés à commenter publiquement et ont parlé sous couvert d’anonymat.

Interrogé sur les rapports des renseignements partagés par les Saoudiens, Brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré que les responsables militaires américains “sont préoccupés par la situation des menaces dans la région”.

“Nous sommes en contact régulier avec nos partenaires saoudiens, en termes d’informations qu’ils pourraient avoir à fournir sur ce front”, a déclaré Ryder. “Mais ce que nous avons déjà dit, et je le répète, c’est que nous nous réservons le droit de nous protéger et de nous défendre, peu importe où nos forces servent, que ce soit en Irak ou ailleurs.”

Le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois que les Saoudiens avaient partagé les renseignements plus tôt mardi.

Les États-Unis et les Saoudiens ont accusé l’Iran en 2019 d’être à l’origine d’une attaque majeure dans l’est de l’Arabie saoudite, qui a réduit de moitié la production du royaume riche en pétrole et provoqué une flambée des prix de l’énergie. Les Iraniens ont nié être derrière l’attaque.

Les Saoudiens ont également été frappés à plusieurs reprises ces dernières années par des drones, des missiles et des mortiers lancés par les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen en représailles à l’implication saoudienne dans la guerre civile qui y a commencé en 2014. L’Arabie saoudite a formé une coalition pour combattre les Houthis. en 2015 et a été critiquée à l’échelle internationale pour ses frappes aériennes, qui ont tué des dizaines de civils.

Ces dernières semaines, l’administration Biden a imposé des sanctions à des responsables iraniens pour le traitement brutal de manifestants après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre alors qu’il était détenu par les forces de sécurité iraniennes. L’administration a également frappé l’Iran de sanctions pour avoir fourni des drones à la Russie pour une utilisation dans sa guerre en Ukraine.

Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 arrêtées lors des manifestations, selon le groupe Human Rights Activists in Iran. Les manifestations se sont poursuivies, alors même que les gardiens de la révolution paramilitaires redoutés ont averti les jeunes Iraniens de s’arrêter.

Les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite ont également été tendues après que l’alliance des pays producteurs de pétrole dirigée par Riyad, l’OPEP+, a annoncé en octobre qu’elle réduirait sa production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle réexaminait ses relations avec les Saoudiens à propos de cette décision. L’administration a déclaré que la réduction de la production aidait effectivement un autre membre de l’OPEP+, la Russie, à renflouer ses coffres alors qu’elle poursuivait sa guerre en Ukraine, qui en est maintenant à son neuvième mois.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a réitéré mardi que l’administration restait préoccupée par le fait que l’Iran pourrait également fournir à la Russie des missiles sol-sol.

“Nous n’avons pas vu cette préoccupation se confirmer, mais c’est une préoccupation que nous avons”, a déclaré Kirby.

Alors même que les États-Unis et d’autres s’inquiètent de l’action néfaste de l’Iran, l’administration n’a pas exclu la possibilité de relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, négocié par l’administration Obama et abandonné en 2018 par l’administration Trump.

L’envoyé spécial américain en Iran, Robert Malley, a déclaré lundi que l’administration n’était pas actuellement concentrée sur l’accord, qui est au point mort depuis août.

Pourtant, Malley a refusé de déclarer l’accord mort et a déclaré que l’administration “ne s’excuse pas” pour “essayer de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire”.

Le pacte, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA, fournirait à Téhéran des milliards de dollars d’allègement des sanctions en échange de l’acceptation par le pays de ramener son programme nucléaire aux limites fixées par l’accord de 2015. Il comprend des plafonds sur l’enrichissement et la quantité de matériel que l’Iran peut stocker et limite le fonctionnement des centrifugeuses avancées nécessaires à l’enrichissement.

—Aamer Madhani, Matthew Lee et Lolita C. Baldor, Associated Press

IranArabie saouditeÉtats-Unis