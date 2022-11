Les Saoudiens détiennent une Américaine cherchant à partir avec sa fille

WASHINGTON (AP) – L’Arabie saoudite a arrêté une Américaine qui a été enfermée dans une lutte de plusieurs années pour ramener sa jeune fille hors du royaume malgré les objections de son ex-mari saoudien, selon des responsables américains et un US- groupe de défense basé mardi.

Carly Morris a été convoquée lundi dans un poste de police de la ville de Buraidah, dans le centre-nord du pays, et n’a pas encore été libérée par les autorités saoudiennes, selon Freedom Initiative, basée à Washington. Le groupe défend les personnes qu’il estime détenues à tort au Moyen-Orient.

Des responsables américains ont déclaré que les autorités saoudiennes avaient confirmé la détention de Morris, dont les efforts pour quitter le royaume avec sa fille maintenant âgée de 8 ans ont été rendus plus difficiles par les lois strictes de l’Arabie saoudite sur la tutelle masculine. Morris ces derniers mois avait parlé aux journalistes et tweeté sur sa situation.

“Notre ambassade à Riyad est très engagée dans cette affaire et suit la situation de très près”, a déclaré mardi à Washington le porte-parole du département d’Etat Ned Price.

L’ambassade d’Arabie saoudite à Washington et le ministère des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

L’Arabie saoudite sous le prince héritier Mohammed ben Salmane a de plus en plus inclus des citoyens américains et des Saoudiens basés en Occident dans une répression générale contre ceux que le gouvernement considère comme des rivaux ou des critiques.

En août, un tribunal saoudien a condamné à 16 ans de prison un saoudien américain de 72 ans, Saad al Madi, pour des tweets critiques qu’il avait publiés au fil des ans depuis son domicile en Floride.

Morris s’était rendue en Arabie saoudite en 2019 pour ce qui devait être un court séjour afin de permettre à sa fille, également citoyenne américaine, de rencontrer la famille du père saoudien, a déclaré Bethany Al-Haidari, responsable du dossier de Freedom Initiative en Arabie saoudite.

Le code saoudien de la tutelle masculine servait à garder la fille dans le royaume. L’Arabie saoudite aurait placé Morris elle-même sous l’une de ses interdictions de voyager largement imposées, l’empêchant de quitter le pays.

Morris a récemment tweeté des avertissements à d’autres femmes ayant des enfants à l’étranger au sujet de l’Arabie saoudite, a déclaré al Haidari.

Le président Joe Biden avait juré en tant que candidat d’isoler le prince Mohammed, le dirigeant de facto du royaume, des violations des droits. L’administration Biden espère maintenant persuader le royaume de pomper plus de pétrole pour le marché mondial et s’est efforcée de combler le fossé entre les deux partenaires stratégiques.

La détention de la femme américaine était “encore un autre signe” que l’Arabie saoudite ne considère tout simplement pas les États-Unis comme un allié, a déclaré Allison McManus, directrice de la recherche de la Freedom Initiative.

