Les Saoudiens créent l’Organisation mondiale de l’eau — RT World News

L’Arabie saoudite a lancé un organisme international qui financera et promouvra des projets de durabilité de l’eau dans les pays en développement. Riyad a prévenu que la consommation mondiale d’eau allait doubler dans les décennies à venir.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a annoncé cette initiative lundi, l’agence de presse saoudienne (SPA) notant que la nouvelle Organisation mondiale de l’eau, basée à Riyad, prévoit de « échanger des expertises, faire progresser la technologie, favoriser l’innovation et partager des expériences en matière de recherche et développement » dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

« En lançant la création de l’organisation, l’Arabie saoudite souligne son engagement à relever les défis mondiaux de l’approvisionnement en eau » a déclaré la SPA, ajoutant que l’agence « promouvoir la mise en place et le financement de projets hautement prioritaires, garantissant la durabilité des ressources en eau et leur accessibilité pour tous. »















Bien que Riyad ait alloué quelque 6 milliards de dollars à des projets liés à l’eau dans le monde, le gouvernement a déclaré qu’il espérait collaborer avec d’autres pays confrontés à des difficultés. « les défis liés à l’eau » il cite ensuite les projections selon lesquelles la demande mondiale en eau doublera d’ici 2050. Il ajoute qu’il cherchera également à travailler aux côtés des pays dotés de « une expertise et des contributions significatives aux solutions liées à l’eau » mais n’a mentionné aucun partenaire nommément.

Le royaume du Golfe s’est lancé dans un certain nombre de projets de développement durable ces dernières années. Le prince héritier a annoncé en novembre dernier que l’Arabie saoudite contribuerait à hauteur de 2,5 milliards de dollars à l’Initiative verte au Moyen-Orient au cours de la prochaine décennie. Approuvé par la Russie, la Chine, les États-Unis et un certain nombre d’autres pays, l’effort environnemental recherche une coopération régionale en matière de réduction des émissions de carbone dans le but de lutter contre le changement climatique.

Selon les conclusions des Nations Unies publiées en mars, environ 2 milliards de personnes n’ont actuellement pas accès à l’eau potable – soit 26 % de la population mondiale – tandis qu’entre 2 et 3 milliards sont confrontées à une pénurie d’eau pendant au moins un mois par an. 3,6 milliards supplémentaires ne bénéficient pas de services d’assainissement adéquats, a déclaré l’ONU, avertissant que les problèmes ne feront qu’empirer à l’avenir avec « l’incidence croissante des sécheresses extrêmes et prolongées ».