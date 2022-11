Les Saoudiens aux États-Unis ciblés alors que le royaume réprime la dissidence

WASHINGTON (AP) – Étudiant diplômé de la Northeastern University de Boston, le prince Abdullah bin Faisal al Saud a rarement mentionné qu’il était membre de la famille royale tentaculaire d’Arabie saoudite, disent des amis. Il a évité de parler de politique saoudienne, se concentrant sur ses études, ses projets de carrière et son amour du football.

Mais après qu’un autre prince – un cousin – a été emprisonné chez lui, le prince Abdallah en a discuté avec des proches lors d’appels passés depuis les États-Unis, selon des responsables saoudiens, qui écoutaient d’une manière ou d’une autre. Lors d’un voyage de retour en Arabie saoudite, le prince Abdallah a été emprisonné à cause de ces appels. Une peine initiale de 20 ans a été portée à 30 ans en août.

Le cas du prince Abdallah, détaillé dans des documents judiciaires saoudiens obtenus par l’Associated Press, n’a pas été signalé auparavant. Mais ce n’est pas isolé. Au cours des cinq dernières années, la surveillance saoudienne, l’intimidation et la poursuite des Saoudiens sur le sol américain se sont intensifiées alors que le royaume intensifie la répression sous son dirigeant de facto, le prince héritier Mohammed bin Salman, selon le FBI, des groupes de défense des droits et deux ans d’entretiens avec Saoudiens vivant à l’étranger. Certains de ces Saoudiens ont déclaré que des agents du FBI leur avaient conseillé de ne pas rentrer chez eux.

L’ambassade saoudienne à Washington, répondant à une enquête de l’AP, a déclaré : “L’idée que le gouvernement saoudien – ou l’une de ses institutions – harcèle ses propres citoyens à l’étranger est absurde”.

Mais le mois même où la peine du prince Abdallah a été prolongée, l’Arabie saoudite a condamné un saoudien américain de 72 ans, Saad al Madi, à une peine d’emprisonnement à perpétuité virtuelle pour des tweets qu’il avait publiés depuis son domicile en Floride. Al Madi a été inopinément accusé et emprisonné lors d’une visite dans le royaume. En condamnant al Madi, le royaume s’est séparé d’une pratique saoudienne de longue date consistant à épargner les citoyens des États-Unis, son protecteur militaire de longue date, des pires châtiments.

Toujours en août, il a condamné à 34 ans de prison une étudiante saoudienne de 34 ans en Grande-Bretagne, Salma al Shehab, lorsqu’elle aussi s’est rendue dans le royaume après avoir tweeté à ce sujet.

Les trois peines ont été prononcées des semaines après que le président Joe Biden a annulé sa condamnation passée du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains pour se rendre dans le royaume, malgré les critiques des législateurs, des groupes de défense des droits et des exilés saoudiens.

C’était un moment où les États-Unis avaient un besoin urgent du royaume pour maintenir la production de pétrole. Mais Biden s’est retrouvé sans plus de pétrole – les Saoudiens et l’OPEP ont réduit leur production – ni aucune amélioration des droits de l’homme.

Les défenseurs des droits saoudiens affirment que les emprisonnements valident leurs avertissements avant le voyage : les tentatives de Biden pour apaiser le prince héritier n’ont fait que l’enhardir.

Plusieurs gouvernements autoritaires surveillent et frappent illégalement leurs citoyens aux États-Unis, souvent en violation de la souveraineté américaine, dans ce qu’on appelle la répression transnationale. De nombreux cas poursuivis par les États-Unis impliquent des rivaux, en particulier la Chine.

Mais les actions de l’Arabie saoudite sous le prince Mohammed se distinguent par leur intensité de haute technologie, leur orchestration et, souvent, leur férocité, et pour venir d’un partenaire stratégique.

Freedom House, un groupe de recherche et de plaidoyer, affirme que l’Arabie saoudite a ciblé des critiques dans 14 pays, y compris un ciblage coordonné et dirigé depuis les États-Unis. L’objectif est d’espionner les Saoudiens et de les intimider, ou de les contraindre à retourner dans le royaume, explique le groupe.

“C’est troublant, c’est terrifiant et c’est une violation majeure de la liberté d’expression”, a déclaré Nate Schenkkan de Freedom House à propos des récents emprisonnements de Saoudiens basés en Occident.

Dans sa déclaration rejetant les allégations selon lesquelles elle cible les critiques à l’étranger, l’ambassade saoudienne a déclaré : “Au contraire, nos missions diplomatiques à l’étranger fournissent un large éventail de services, y compris une assistance médicale et juridique, à tout citoyen qui demande une assistance lorsqu’il voyage à l’extérieur du royaume”. La déclaration n’a pas abordé l’emprisonnement du prince basé à Boston.

Le département d’État a déclaré qu’il examinait le cas du prince Abdallah. Dans un e-mail, il a qualifié la répression transnationale en général de “problème important pour les droits de l’homme et la sécurité nationale” et a déclaré qu’il continuerait à rechercher la responsabilité. Il n’a pas abordé directement les questions sur les actions saoudiennes.

Le FBI a refusé de commenter.

Le prince Abdullah, 31 ans, est issu de l’une des branches de la famille royale les plus ciblées par les détentions en tant que critiques ou rivaux perçus depuis que le prince Mohammed a consolidé le pouvoir sous son père âgé, le roi Salmane.

Une photo de la cérémonie de premier cycle du nord-est du prince Abdullah le montre en bonnet et robe, rasé de près, le menton levé et rayonnant.

Des amis disent que des responsables saoudiens ont arrêté le prince Abdallah après son retour en 2020, sur un billet fourni par le gouvernement, pour étudier à distance pendant la pandémie.

Les tribunaux saoudiens l’ont condamné à 20 ans de prison et à une interdiction de voyager de 20 ans. En août, un tribunal saoudien a prolongé la durée de 10 ans.

Comme d’autres qu’elle a emprisonnés, notamment des écrivains, des journalistes et des avocats, l’Arabie saoudite a accusé le prince Abdallah d’agir pour déstabiliser le royaume, troubler l’unité sociale et soutenir les opposants au royaume.

Le royaume utilise les lois sur le terrorisme et la cybercriminalité – appliquées dans les affaires impliquant des communications téléphoniques ou informatiques – pour prononcer des peines inhabituellement sévères.

Des documents judiciaires saoudiens allèguent que le prince Abdallah a utilisé une application Signal sur son téléphone portable à Boston pour parler à sa mère et à d’autres proches du cousin emprisonné par le prince Mohammed, et qu’il a utilisé un téléphone public à Boston pour parler à un avocat de l’affaire. Ils disent que le prince Abdallah a reconnu avoir envoyé environ 9 000 euros (9 000 $) pour payer les factures de l’appartement de son cousin à Paris.

On ne sait pas comment l’Arabie saoudite surveillait les conversations téléphoniques privées provenant des États-Unis. Mais ces dernières années, elle a perfectionné les tactiques d’espionnage anciennes et nouvelles.

Des groupes de défense des droits pensent qu’une application de dénonciation citoyenne développée par le gouvernement saoudien, et toujours disponible sur Google Play, a peut-être été utilisée pour signaler les tweets d’al Madi et d’al Shehab.

Les enquêtes menées par le groupe de recherche Citizen Lab, les médias et Amnesty International ont allégué que l’Arabie saoudite utilisait des logiciels espions israéliens de qualité militaire. Amnesty a déclaré que le logiciel espion avait été installé sur le téléphone de la fiancée du journaliste Jamal Khashoggi avant que les autorités saoudiennes ne le tuent en 2018.

Des documents saoudiens et des récits anecdotiques d’exilés saoudiens décrivent des années d’employés du gouvernement saoudien et d’informateurs étudiants traquant la subversion perçue par des étudiants aux États-Unis

Pour les exilés saoudiens, “c’est une machine de répression”, a déclaré Khalid al Jabri, dont la famille autrefois haut placée a été ciblée par le prince héritier. Cela inclut les frères et sœurs emprisonnés par le prince Mohammed, et ce que la famille accuse était une escouade d’assassinats saoudienne envoyée, sans succès, pour tuer son père au Canada en 2018.

«Ils veulent juste que vous regardiez par-dessus votre épaule. Et c’est ce que je fais », a déclaré Danah al Mayouf, créateur d’une chaîne YouTube critiquant les responsables saoudiens.

Au moins depuis 2017, a déclaré le FBI dans un bulletin cette année, « des agents saoudiens soutenus par le gouvernement saoudien et des ressortissants saoudiens basés aux États-Unis ont surveillé, harcelé et menacé les détracteurs du régime saoudien aux États-Unis par des moyens numériques et en personne ». .”

Les autorités fédérales sous Biden ont pris certaines mesures concernant la répression transnationale. Cela comprend une surveillance renforcée et un avertissement adressé aux ambassades à Washington.

Les procureurs fédéraux ont récemment porté deux des premières affaires d’espionnage saoudien et de harcèlement de ses ressortissants aux États-Unis.

Un jury fédéral de San Francisco a condamné en août un ancien employé de Twitter qui, selon les procureurs, accédait aux données privées des utilisateurs de Twitter, y compris des détracteurs du gouvernement saoudien.

Un tribunal fédéral de New York est en train de conclure une affaire contre un citoyen saoudien payé par le gouvernement saoudien vivant dans le Mississippi. Ibrahim al Hussayen a envoyé des dissidents saoudiens aux États-Unis via les réseaux sociaux, notamment “MBS vous effacera de la surface de la terre” et “Pensez-vous que vous êtes en sécurité”, selon les autorités fédérales.

Les avocats d’Al Hussayen ont informé le tribunal la semaine dernière qu’il avait l’intention de plaider coupable d’avoir menti aux agents du FBI. Dans un geste inhabituel, les avocats ont demandé aux autorités de renoncer à une enquête plus approfondie.

Lors d’entretiens, de nombreux Saoudiens aux États-Unis ont décrit avoir rencontré des agents du FBI par crainte ou suspicion d’être harcelé. Quatre Saoudiens ont déclaré que le FBI leur avait officieusement déconseillé de se rendre en Arabie saoudite ou d’entrer à l’ambassade saoudienne. Deux ont déclaré que des agents du FBI les avaient informés qu’ils figuraient sur une liste saoudienne de représailles. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Les dissidents et défenseurs saoudiens affirment que les États-Unis ne font pas assez pour assurer aux exilés ou au prince Mohammed que Washington agira lorsque l’Arabie saoudite ciblera des critiques aux États-Unis. Ils décrivent une vie aux États-Unis ponctuée d’interactions suspicieuses avec des responsables saoudiens, des inconnus et des connaissances, des abus en ligne et des craintes de parler ouvertement sur des applications non cryptées. Le meurtre de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul a détruit les règles de base comprises depuis longtemps entre les dirigeants saoudiens et les gouvernés.

“Cela cible plus de personnes et, oui, c’est – rien ne se passe”, a déclaré Bethany al Haidari, chercheuse à l’Initiative de liberté pour les prisonniers politiques du Moyen-Orient, basée à Washington.

“Vous savez, si vous pouvez vous en sortir avec un meurtre, quoi d’autre?” a demandé al Haidari.

___

L’écrivain d’Associated Press, Eric Tucker, a contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer, Associated Press