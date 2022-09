Un WELL WISHER a été arrêté en Arabie saoudite après avoir affirmé avoir dédié son pèlerinage dans la ville sainte de La Mecque à feu la reine Elizabeth II.

L’homme, originaire du Yémen, avait posté une vidéo de lui tenant une banderole dédiée au monarque à l’intérieur de la Grande Mosquée, l’un des lieux les plus sacrés de l’Islam.

Un Yéménite a été arrêté pour avoir tenu une bannière dédiant son pèlerinage à la reine

L’homme a demandé à Allah d’accepter la défunte reine parmi les justes

Des vidéos circulant en ligne montrent l’homme brandissant une banderole écrite en anglais et en arabe sur laquelle on peut lire : “Oumra [pilgrimage] pour l’âme de la reine Elizabeth II, qu’Allah lui accorde la paix dans les cieux et l’accepte parmi les justes”.

Les images ont choqué de nombreux musulmans fervents après avoir été partagées en ligne.

La police saoudienne a ensuite arrêté le porte-bannière, qui n’a pas été identifié, pour “violation des règlements et instructions” du lieu saint.

Le Yéménite a été renvoyé devant le procureur pour faire face à des accusations.

Une déclaration envoyée à Vice par le ministère de l’Intérieur d’Arabie saoudite a déclaré: “Les forces spéciales de la sécurité de la Grande Mosquée ont arrêté un résident de nationalité yéménite qui est apparu dans un clip vidéo portant une banderole à l’intérieur de la Grande Mosquée, violant les règlements et les directives pour la Omra.”

Nles musulmans ne peuvent ni entrer ni traverser la Grande Mosquée de La Mecque. S’ils le font, ils risquent une amende ou une expulsion.

Il n’y a pas de place pour les slogans politiques et le sectarisme dans le Royaume d’Arabie saoudite ou dans la cour sacrée de La Mecque.

Il est également interdit aux visiteurs de La Mecque de dédier leurs pèlerinages à des non-musulmans décédés – comme feu la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth.

On ne sait pas ce qui est arrivé à l’homme yéménite après son arrestation pour avoir enfreint les règles.

La Omra est un pèlerinage qui peut être entrepris à tout moment de l’année, en contrat avec le Hajj, qui n’a lieu qu’une fois par an selon le calendrier lunaire islamique.

Les non-musulmans ne peuvent pas entrer ou traverser la Grande Mosquée de La Mecque Crédit : AFP