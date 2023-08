Les Saoudiens accueillent un sommet de paix sur l’Ukraine, le Kremlin ne figurant pas sur la liste des invités

L’Arabie saoudite accueille ce week-end un rassemblement inhabituel de hauts responsables de la sécurité d’une trentaine de pays, dont les États-Unis, pour un sommet dirigé par l’Ukraine afin de discuter des voies potentielles vers des négociations visant à mettre fin à l’occupation russe du territoire ukrainien.

Le hic, c’est que la Russie n’est pas invitée au rassemblement, ce qui, selon les analystes, est susceptible de s’ancrer autour des efforts ukrainiens et américains pour persuader les principaux pays non alignés du soi-disant Sud global de soutenir publiquement la position de Kiev sur la manière dont les futurs pourparlers de paix devraient se dérouler. .

La Chine, qui a offert un soutien rhétorique au gouvernement du président russe Vladimir Poutine et a poussé sans succès sa propre initiative de paix ces derniers mois, fait partie des pays qui envoient des représentants au rassemblement dans la ville saoudienne de Djeddah. L’Inde, une autre grande puissance qui a couvert ses paris dans la guerre de près de 18 mois, a également déclaré mercredi qu’elle serait présente.

La réunion, qui, selon les experts régionaux, est utilisée par l’Arabie saoudite pour souligner son statut croissant en tant que courtier diplomatique mondial, marquera la deuxième fois en autant de mois qu’un large éventail de nations se sont réunies pour discuter d’un plan de paix en 10 points mis avancé à la fin de l’année dernière par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Une précédente réunion organisée par le gouvernement Zelenskyy s’est tenue à Copenhague, au Danemark, en juin, et n’a reçu qu’une attention médiatique limitée.

Les responsables affirment que les discussions à Djeddah samedi et dimanche se concentreront à nouveau sur une «formule de paix» spécifique proposée par Kiev et, de la même manière que le rassemblement de Copenhague, un éventail de nations qui ont tergiversé au cours de l’année écoulée sur l’opportunité de soutenir ouvertement L’Ukraine devrait y participer.

« Cette réunion aura pour but de courtiser ce groupe de nations ambivalentes », a déclaré Donald Jensen, ancien diplomate américain et membre du projet Russie et stabilité stratégique à l’Institut américain pour la paix.

« Je soupçonne que l’OTAN et l’Occident veulent faire pression sur ce groupe pour qu’il soutienne l’Ukraine », a-t-il déclaré dans une interview, notant que « l’Occident ne veut pas que les négociations se déroulent aux conditions russes ».

Des responsables des principaux pays de l’Union européenne et des soutiens de l’OTAN à l’Ukraine se rendent à Djeddah, ainsi que des délégations d’Égypte, du Chili et de plusieurs pays africains qui ont entretenu des relations étroites avec la Russie dans le passé. Des nations clés du Groupe des 20, dont l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, la Turquie et le Japon, participeront également aux pourparlers.

L’événement survient à un moment d’incertitude quant à l’avenir d’une contre-offensive ukrainienne majeure qui a fait des gains supplémentaires contre les forces russes retranchées le long d’une ligne de front de 600 milles s’étendant à l’est et au sud du pays.

Les responsables américains et de l’OTAN ont publiquement défendu la contre-offensive, qui s’est déroulée à un rythme beaucoup plus lent que Kiev et ses partisans l’avaient espéré.

Regarder depuis les coulisses

Les responsables russes disent qu’ils suivront de près le sommet de ce week-end en Arabie saoudite, mais affirment que c’est l’Ukraine qui a clairement indiqué que les représentants de Moscou ne seraient pas les bienvenus.

« Bien sûr, la Russie suivra cette réunion », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Nous devons comprendre quels objectifs sont fixés et ce qui sera discuté. Toute tentative de promouvoir un règlement pacifique mérite une évaluation positive.

Mais M. Peskov a également réaffirmé la position de Moscou selon laquelle il ne voyait actuellement aucun motif de pourparlers de paix avec Kiev. M. Poutine a lancé la guerre en février 2022 dans l’espoir d’une capitulation rapide du gouvernement Zelenskyy, mais se retrouve maintenant enlisé dans une guerre de tranchées essayant de préserver de modestes gains territoriaux russes dans l’est de l’Ukraine.

« Le régime de Kiev ne veut pas et ne peut pas vouloir la paix, tant qu’il est utilisé exclusivement comme un outil dans la guerre collective de l’Occident avec la Russie », a déclaré M. Peskov lors d’un appel avec des journalistes, selon l’agence de presse Reuters.

Les commentaires correspondent aux déclarations russes passées en réponse à des initiatives de paix distinctes, dont une présentée par les Chinois en mars et une autre par le Vatican en mai. Alors que M. Poutine a plus récemment exprimé une ouverture prudente envers une initiative africaine, il a reproché à l’Ukraine de saper la voie diplomatique tandis que le Kremlin n’a montré aucun signe de volonté de rendre le territoire ukrainien occupé par les forces russes.

Fyodor Lukyanov, rédacteur en chef du magazine Russia in Global Affairs, a déclaré cette semaine à la publication russe Izvestia qu’il s’attendait à peu d’impact pratique du rassemblement saoudien, mais que le symbolisme pourrait renforcer l’influence de Kiev.

« Si nous parlons de signaux politiques, ils seront bien sûr envoyés ; c’est parfaitement naturel », a déclaré M. Lukyanov. « L’Ukraine, en tant que l’un des principaux organisateurs du sommet, tente de montrer que la Russie manquerait de soutien international sérieux, en particulier de la part d’un certain nombre de pays extérieurs au bloc occidental. »

Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a déclaré cette semaine dans un communiqué que « la formule de paix ukrainienne contient 10 points fondamentaux » et « devrait être prise comme base, car la guerre se déroule sur notre terre ».

Les responsables ukrainiens ont précédemment décrit leur plan comme comprenant la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, le retrait des troupes russes, la libération de tous les prisonniers, un tribunal pour les responsables de l’agression et des garanties de sécurité pour l’Ukraine – en fait une répudiation complète de la guerre déclarée de la Russie. buts.

L’administration Biden, qui envoie le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan au sommet de l’Arabie saoudite, a ouvertement favorisé l’augmentation progressive de l’aide militaire des États-Unis et de l’OTAN à l’Ukraine plutôt que la perspective de faire pression pour un cessez-le-feu ou des négociations de paix. Les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne soutiendraient qu’un accord de paix final acceptable pour le gouvernement Zelenskyy.

Obtenir du soutien

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a suggéré que le rassemblement de Djeddah consistera à convaincre le plus grand nombre possible de nations de s’aligner contre l’invasion en cours de la Russie.

« Il est important que les pays du monde entier entendent parler directement de l’Ukraine des horreurs qui se sont déchaînées sur leur pays – des attaques contre des civils, des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des immeubles d’habitation et des infrastructures civiles – dont ils entendent parler juste comment la Russie a violé leur intégrité territoriale, violé leur souveraineté », a déclaré M. Miller aux journalistes.

Il a ajouté: « Si à un moment donné la Russie est prête à s’engager dans une diplomatie significative, je ne parlerai pas au nom du… président de l’Ukraine, mais il a clairement indiqué dans le passé qu’il serait prêt à s’engager avec eux sur un tel questions. »

Alors que certains membres de la communauté américaine de la sécurité nationale affirment que l’administration américaine n’a pas de stratégie claire pour la fin de la guerre, de nombreux analystes américains attribuent au président Biden le mérite d’avoir réussi à rallier le soutien international pour contrer l’agression militaire de la Russie.

« Biden a fait du bon travail pour soutenir l’Ukraine », selon Bradley Bowman, directeur principal du Centre sur le pouvoir militaire et politique du groupe de réflexion de la Fondation pour la défense des démocraties, qui affirme que la Maison Blanche devrait continuer à tenir le coup.

« J’encouragerais l’administration et d’autres à éviter de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle fasse des concessions alors que l’Ukraine subit l’équivalent d’une invasion de domicile », a déclaré M. Bowman dans une interview. « Quand ton voisin est [being invaded] par un voyou, vous ne dites pas à votre voisin : ‘Tu devrais vraiment faire des concessions.’ Non, vous passez une batte de baseball à votre voisin pour essayer de l’aider à repousser l’envahisseur, car si vous ne le faites pas, votre maison pourrait être la prochaine.

En ce qui concerne le sommet de Djeddah, M. Bowman a reconnu qu’il pourrait être facile d’adopter une vision cynique, étant donné que la Russie n’y participera pas et que l’on se demande dans quelle mesure la Chine y participera.

« Mais si l’on étudie l’histoire diplomatique, il y a beaucoup de réunions pour faciliter les rencontres », a-t-il déclaré. « Et à la fin, ce sommet pourrait être ça. … Le principal avantage pourrait être de créer des conditions pour quelque chose qui pourrait suivre plus tard et pourrait être plus productif.

M. Jensen était plus circonspect.

« À ce stade, vous avez trois plans de paix. Celui de la Chine qui n’est allé nulle part, celui du Vatican qui n’est allé nulle part et maintenant celui-ci, dont je m’attends à ce qu’il n’aille nulle part », a déclaré M. Jensen.

« Sur quoi allons-nous négocier ? » a-t-il demandé, affirmant que ce qui est vraiment en jeu est « un concours diplomatique international et une bataille des cœurs et des esprits pour rester derrière l’Ukraine et ne pas acquiescer aux conditions russes ».

« Les Russes ne voient pas les négociations comme une fin », a-t-il dit. « Ils les voient comme un outil pour faire avancer leurs intérêts géopolitiques et c’est là qu’il faut être très prudent. »