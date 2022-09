Shelley Wold se souvient très bien du 28 novembre 2021, alors qu’elle regarde la rivière Similkameen, à proximité d’un quartier résidentiel de Princeton.

C’était le jour où elle a quitté son logement locatif sur Allison Flats et a déménagé sur une petite plage, abritée par des arbres mais dévastée par l’inondation à peine deux semaines plus tôt.

“Je n’avais nulle part où aller, alors je suis venue ici”, a-t-elle déclaré à Spotlight.

Wold ne fait pas semblant. Elle n’a pas été déplacée par la catastrophe naturelle. Elle et un ami avaient épuisé leur dernière option de logement.

“Nous ne sommes pas tous parfaits, je vais vous le dire.”

Pendant tout l’hiver, Wold, 53 ans, a vécu seul parmi les arbres et a survécu avec “un feu, beaucoup de couvertures et beaucoup de vêtements”.

« L’église baptiste (de Princeton) était merveilleuse. Ils m’ont trouvé une tente et m’ont aidé avec du bois et de la nourriture.

Au fur et à mesure que le temps se réchauffait, d’autres rejoignirent son camp, certains ne restant que quelques instants, et d’autres posant au moins une sorte de racines.

Il y a actuellement quatre adultes vivant au bord de la rivière.

« Nous sommes une famille et tout le monde partage. Nous avons des règles et tout le monde a un travail. Nous essayons de rester heureux… Hier (expurgé) a attrapé un poisson et nous avons tous mangé du poisson pour le dîner », a déclaré Wold.

Le maire Spencer Coyne a déclaré que si l’itinérance a été un problème croissant à Princeton au cours des dernières années, c’est la première fois qu’une ville de tentes est créée.

Dans le passé, a-t-il dit, l’itinérance était principalement du genre invisible, avec des gens qui surfaient sur le canapé, par exemple. Les personnes de passage faisaient également partie de l’équation des sans-abri.

“Ce n’est pas la même chose. Ces personnes qui sont ici dans cette situation, ce sont des résidents et, dans certains cas, des résidents de longue date de Princeton », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Coyne a organisé une réunion de groupes de partenaires communautaires qui ont tous été en contact, d’une manière ou d’une autre, avec le camp.

Des représentants de Princeton Family Services, Princeton and District Community Services Society, Princeton General Hospital, Interior Health et United Way étaient présents et «ont proposé un plan de match lâche», a-t-il déclaré.

« Nous allons essayer de trouver des options de logement. Je sais que cela semble évident, mais c’est un peu plus difficile que cela.

Il s’attend à ce que des fonds soient disponibles pour qu’un groupe à but non lucratif effectue un dénombrement des sans-abri, ce qui soutiendra les efforts de la communauté avec BC Housing.

Une deuxième réunion est prévue prochainement.

Le maire Spencer Coyne a déclaré que l’itinérance n’avait jamais été organisée de cette manière auparavant à Princeton. (photos Andrea DeMeer)

Le maire s’est personnellement intéressé à la situation cet été, visitant les lieux et essayant d’évaluer les besoins.

«Ce sont nos gens», a-t-il dit. “J’ai été critiqué pour avoir permis parce que nous avons pris de l’eau, et d’autres personnes ont pris de l’eau, et ont vérifié et essayé d’aider là où nous pouvions aider.”

Il craint “que quelqu’un finisse par mourir soit des éléments, soit de la consommation de substances”.

Coyne a reçu de nombreuses plaintes de voisins du camp.

« Je comprends leur point de vue et j’y suis sensible », a répondu Coyne.

«Mais en même temps, nous, en tant que communauté, ne serons aussi forts que nos plus vulnérables.

“Donc, si nous ne pouvons pas faire preuve de compassion et de miséricorde envers les personnes qui se trouvent peut-être dans le pire endroit où elles peuvent se trouver en ce moment, alors je pense que nous devons prendre une seconde pour réfléchir au type de communauté que nous voulons être. .”

Wold convient que les tentes et leur présence sur les terres provinciales ont provoqué la colère de ceux qui les entourent, tout en notant que le camp n’est pas visible de la rue ou des maisons de la région.

L’un des résidents actuels de la ville des tentes a la main verte et aime embellir le camp.

“Certaines personnes sont vraiment cool, mais certaines personnes sont tellement méchantes. Ils nous crient dessus. Ils nous disent de sortir et qu’ils pensent que nous sommes stupides. Nous ne sommes que des singes en cage pour ces gens », a déclaré Wold.

Elle reconnaît franchement l’existence de la consommation de substances sur le site, mais insiste sur le fait que le groupe ne cause pas de problèmes aux autres, ni ne crée de crime dans la région, ni ne blesse qui que ce soit. « Nous ne volons pas », dit-elle.

Lorsqu’on lui demande si elle a peur de son environnement ou de sa situation vulnérable, Wold secoue la tête.

“J’ai juste peur de ne plus jamais avoir d’endroit où vivre.”

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com