Les jours s’amélioreront pour les sans-abri à Londres car ils séjourneront gratuitement dans des hôtels pendant deux semaines pendant les fêtes de Noël de la ville. Le séjour à l’hôtel comprend trois repas par jour et des performances virtuelles de célébrités.

Le séjour de deux semaines est organisé par l’organisation des sans-abri Crisis, qui organise généralement des dortoirs à grande échelle pour les dormeurs à la rue pendant les vacances. Cependant, si le risque de transmission pour COVID-19[feminine augmente, l’organisme de bienfaisance a réservé 517 chambres d’hôtel dans quatre hôtels de la ville de Londres. Les chambres, gérées par London Hotel Group, sont fournies à des œuvres caritatives à un tarif inférieur.

Pour parler avec Le Sunday TimesIan Richards, qui dirige l’organisation caritative Crisis, a déclaré: «Normalement, nous gérons 10 centres avec 4 000 invités et 12 000 bénévoles. Cette année, nous avons vraiment dû nous arrêter et réinventer la roue à partir de zéro. «

Les repas sont livrés aux clients via le service d’étage. De plus, tous les bénéficiaires auront accès à une application spéciale, créée par un bénévole, qui leur permet de diffuser des divertissements via un téléphone. De plus, les résidents bénéficient également de services de santé dans l’hôtel.

Et cela ne s’arrête pas là. Les célébrités virtuelles incluent Imelda Staunton, Jonathan Pryce et la pop star Ellie Goulding, qui organise un quiz de Noël le 25 décembre.

Ce n’est pas la première fois que Crisis se réunit pour un plan de Noël sans-abri. L’organisme de bienfaisance a ouvert des salles publiques, des centres de conférence et le Millennium Dome de Londres, année après année depuis les années 1970, pour héberger des milliers de sans-abri sous un même toit pendant la semaine de Noël.

le COVID-19[feminine La situation a empiré les choses pour de nombreuses personnes à Londres, car beaucoup d’entre elles ont perdu leur emploi, tandis que beaucoup d’autres sont devenues sans abri en raison de conditions financières insoutenables.