Les sandinistes au pouvoir au Nicaragua raflent les élections municipales

MEXICO CITY (AP) – Le Front sandiniste de libération nationale a achevé lundi sa domination politique sur le Nicaragua alors que les responsables électoraux ont déclaré qu’il avait pris le contrôle de toutes les 153 municipalités du pays lors d’élections que les critiques ont qualifiées d’inéquitables.

A l’approche des élections de dimanche, le parti du président Daniel Ortega contrôlait déjà 141 municipalités du Nicaragua. Mais après avoir interdit les principaux partis d’opposition du pays et emprisonné des dizaines de personnalités de l’opposition, le champ était libre pour le balayage des sandinistes.

Ils semblaient obtenir de facto le statut de parti unique, arrachant le contrôle des 12 dernières municipalités qui avaient été aux mains d’autres partis, bien que ces groupes aient été considérés comme des collaborationnistes par une grande partie de l’opposition en exil.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme s’est inquiétée vendredi que “les conditions minimales nécessaires” pour organiser des élections libres et équitables n’existent pas au Nicaragua. Il a appelé le gouvernement à rétablir les garanties démocratiques et à mettre fin à la répression.

Le gouvernement a fermé quelque 2 000 groupes non gouvernementaux et plus de 50 médias alors qu’il réprimait les voix dissidentes. Une centaine d’organisations de la société civile ont été fermées vendredi, a annoncé le gouvernement.

Le rythme de la répression s’est accéléré depuis la préparation des élections nationales de l’année dernière, au cours desquelles Ortega a remporté un quatrième mandat consécutif.

