Les sandales d’été que Reese Witherspoon et Margot Robbie portent sont en vente

Je sais que je ne suis pas seul quand je dis que mes chaussures « faciles » préférées sont placées juste à côté de mon entrée. Ces chaussures « faciles » sont les chaussures dans lesquelles je peux me glisser rapidement et facilement lorsque je dois courir pour aller chercher quelque chose, faire mes courses chez Whole Foods, sortir les poubelles ou prendre une bouchée rapide sur mon heure du déjeuner. En hiver, cette paire est mes Uggs confortables, et au printemps et en été, ce n’est autre que mes fidèles Birkenstocksque je suis tellement excité de retrouver enfin à cette période de l’année.

Meilleures offres Birkenstock pour les soldes du Memorial Day

Les Birkenstocks sont facilement le style de chaussures d’été le plus célèbre– et Hollywood est d’accord, étant donné le grand nombre de célébrités et de mannequins qui ont été aperçus dans les fidèles diapositives allemandes qui sont à la fois confortables et mignonnes. Les mamans hollywoodiennes comme Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow et Katie Holmes comptent régulièrement sur ces chaussures, tandis que des mannequins comme Kendall Jenner et Kaia Gerber prouvent que les sandales axées sur le confort sont également plutôt cool. Sans oublier Barbie (aliasMargot Robbie) portait même cette chaussure dans le film à succès, c’est déjà quelque chose !

Les Birkenstocks ne sont pas bon marché, mais pendant Vente officieuse de sandales Gilt cela se produit en ce moment pendant le week-end du Memorial Day, vous avez la rare (!!!) chance d’obtenir une paire ou deux de la fidèle sandale allemande à moindre coût. Mais tu ferais mieux de te dépêcher ; comme on peut s’y attendre, les tailles se vendent rapidement. Pour sécuriser les offres, tout ce que vous avez à faire est de saisir votre e-mail et vous aurez accès à tout ce que Gilt a à offrir (donc de nombreuses offres de créateurs, de très bonnes réductions sur les jeanset bien sûr, Des Birkenstocks à petit prix!).

Sandale Gizeh Birko-Flor

Sandale Birkibuc Arizona

Mon point de vue sur les Birkenstocks est que vous ne pouvez jamais en posséder trop, non pas parce qu’ils s’usent rapidement, mais parce que vous les porterez si souvent que vous voudrez peut-être changer de style. Je possède la version animée de l’Arizona, dans laquelle des célébrités comme Witherspoon et Holmes ont été vues à plusieurs reprises, mais maintenant je regarde aussi le sabot en cuir Boston que Jenner et Gerber m’ont convaincu dont j’avais besoin.

Tous sont conçus avec la semelle intérieure profilée et absorbant les chocs emblématique de la marque qui s’adapte à vos pieds, vous assurant un confort tout au long de la journée. De plus, l’Arizona est doté de sangles avant réglables qui vous permettent de trouver l’ajustement parfait en fonction de la largeur de votre pied.

Les célébrités ont porté tous les styles, du Boston au Arizona au Gizeh, et TBH, je pense que je dois en acheter une nouvelle paire. Et devine quoi? C’est exactement ce que je ferai pendant qu’ils seront en vente chez Gilt. Procurez-vous également votre paire avant qu’ils ne disparaissent.

Sandale Gizeh Birko-Flor

Sabot en cuir Boston

Sandale en cuir Arizona

Sandale en cuir suédé Arizona