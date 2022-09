Les sanctions vont couler les espoirs du prodige russe à Chelsea – médias

Arsen Zakharyan a été lié à un passage en Premier League

Un accord potentiel pour emmener le jeune milieu de terrain russe Arsen Zakharyan du Dynamo Moscou à Chelsea a été “bloqué” à cause des sanctions, selon les rapports, alors que le temps presse jusqu’à la fin du mercato d’été.

Zakharyan, 19 ans, est largement considéré comme le jeune espoir le plus brillant de son pays. Les rapports de la semaine dernière indiquaient qu’il était sur le point de passer en Premier League, Chelsea étant prêt à respecter sa clause de libération de 15 millions d’euros (15 millions de dollars).

Cependant, les discussions se sont refroidies ces derniers jours, après que les médias russes ont rapporté que des problèmes étaient apparus concernant le transfert potentiel ou les fonds à Dynamo.

Lire la suite Chelsea tente de sauver un accord pour un adolescent russe – médias

Sport24 a déclaré mardi que le problème concernait spécifiquement la FA anglaise et la banque Barclays.

Le London Evening Standard a maintenant rapporté que “sanctions sur l’économie russe” à cause du conflit en Ukraine “sont désormais censés bloquer tout mouvement” pour Zakharyan à l’équipe dirigée par Thomas Tuchel.

La nouvelle sera un coup dur pour certains fans de football en Russie, qui souhaitaient voir l’un de leurs meilleurs talents progresser dans sa carrière au niveau européen de l’élite.

Le milieu de terrain offensif Zakharyan a remporté quatre sélections pour la Russie – devenant leur plus jeune joueur de champ en septembre dernier à l’âge de 18 ans, trois mois et cinq jours – et a fait plus de 50 apparitions pour le Dynamo Moscou, marquant 13 fois et fournissant 16 passes décisives. .

Alors que le jeune russe semble désormais peu susceptible de rejoindre Chelsea, la folie des dépenses à Stamford Bridge sous le nouveau propriétaire américain Todd Boehly ne serait toujours pas terminée après avoir succédé au milliardaire russe Roman Abramovich.

Chelsea a dévoilé mercredi le défenseur Wesley Fofana dans le cadre d’un contrat de 75 millions de livres sterling (87 millions de dollars) de Leicester City – portant leurs dépenses estivales à plus de 250 millions de livres sterling (290 millions de dollars).

Lire la suite Les dépenses estivales de Chelsea dépassent les 250 millions de dollars

Un accord pour l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone pourrait encore se produire, le défenseur Marcos Alonso se dirigeant dans l’autre sens dans le cadre d’un accord cash plus joueur.

Ailleurs, les Blues ont fait une offre tardive de 43 millions de livres sterling (50 millions de dollars) pour le milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarez, bien que le club néerlandais soit catégorique sur le fait qu’il ne partira pas.

Chelsea a également été fortement lié au défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol dans un contrat potentiel de 77,4 millions de livres sterling (90 millions de dollars), mais le Croate de 20 ans ne déménagerait à Stamford Bridge que l’été prochain.

La fenêtre de transfert actuelle se termine en Angleterre le jeudi 1er septembre à 23 heures, heure locale.