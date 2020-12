Les sanctions unilatérales tuent, rendent malades et affament des personnes dans les pays ciblés et rendent le travail humanitaire de plus en plus difficile et risqué, a déclaré un rapporteur de l’ONU dans une évaluation accablante.

La pandémie de Covid-19 aurait pu rassembler l’humanité dans une coopération pour lutter contre cette maladie mortelle. Au lieu de cela, 2020 a vu une expansion du recours aux sanctions unilatérales, qui visent des nations entières et nuisent à leur capacité à répondre aux épidémies sur leur territoire tout en sapant les efforts mondiaux visant à leur fournir une aide humanitaire. Le résultat est que les gens continuent de mourir, ne reçoivent pas de traitement médical pour leurs maladies et sont autrement privés de leurs droits humains fondamentaux.

L’évaluation accablante vient d’Alena Douhan, la rapporteure spéciale de l’ONU sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits humains, qui a obtenu son mandat en mars. Cette semaine, elle a publié un ensemble de lignes directrices sur la manière d’alléger la souffrance humaine des sanctions.

Expert des Nations Unies @AlenaDouhan publie une série de directives pour garantir que #humanitaire l’assistance – y compris les médicaments, l’équipement médical, la nourriture et d’autres biens essentiels – atteint les pays touchés par un #les sanctions pendant #COVID-19[FEMININE. En savoir plus: https://t.co/c1IWkuB7Wo pic.twitter.com/zUGjwLUUs2 – Procédures spéciales de l’ONU (@UN_SPExperts) 10 décembre 2020

Alors que le meilleur résultat serait d’annuler ou au moins de suspendre les sanctions unilatérales au moins jusqu’à la fin de la crise sanitaire mondiale, Douhan considère ce résultat comme irréaliste. Ses suggestions plus modestes incluent la réalisation d’analyses d’impact de toutes les sanctions que les pays cherchent à imposer avant de le faire et une attitude générale de bonne foi à l’égard des organisations humanitaires au lieu d’entraver leur travail.

Les principaux groupes humanitaires qu’elle a consultés ont qualifié les sanctions de «Le principal obstacle à l’acheminement de l’aide» aujourd’hui. Un régime de sanctions est « Multicouche, déroutant, non transparent et étendu » tandis que les exemptions humanitaires «Restent inefficaces, inefficaces et inadéquats.» Avec l’augmentation de la menace de sanctions secondaires exterritoriales cette année, il y a «Une conformité croissante de la part des banques, des donateurs et des entreprises de livraison.»

Pendant ce temps, les travailleurs humanitaires doivent faire face non seulement à des formalités administratives décourageantes, mais aussi à des coûts et des temps d’attente incontrôlables lorsqu’ils tentent de livrer de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures essentielles aux nécessiteux. Ils font également face à des menaces personnelles de responsabilité civile ou même à des poursuites pénales en raison des sanctions.

Les directives ne mentionnent aucun pays par son nom, mais lorsque Douhan a participé le mois dernier à un séminaire Web pour décrire ses conclusions, elle a cité de nombreux exemples de la façon dont les États-Unis déploient des sanctions avec un effet dévastateur.

Le 30 novembre, j’ai participé à un séminaire virtuel sur l’UCM dans le contexte de la pandémie COVID-19 au niveau des ambassadeurs à Vienne et j’ai été informé de l’impact négatif pratique sur les ressources humaines de différents groupes de population https://t.co/H83RSq23JD – Alena Douhan (@AlenaDouhan) 7 décembre 2020

Washington a maintenu un embargo sur Cuba, l’empêchant d’acheter des ventilateurs alors même que La Havane envoyait des milliers de médecins pour aider d’autres pays à faire face au Covid-19. Il a pilonné le Venezuela, provoquant des pénuries de produits comme le savon – ce qui oblige à se laver les mains pour freiner la propagation du Covid-19, comme recommandé par l’Organisation mondiale de la santé, « impossible. »

En raison de la pression américaine, l’Iran ne peut pas acheter d’insuline pour ses diabétiques ou obtenir des prêts d’urgence de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Les médecins iraniens ne pourraient pas accéder aux données des bases de données publiques comme PubMed. Les tentatives de reconstruction de la Syrie sont entravées par la soi-disant loi César, qui menace quiconque y participe de sanctions secondaires.

Pendant l’année «Les États-Unis ont élargi leur recours et leurs menaces de sanctions, en particulier en envisageant de nouveaux types de sanctions dans le cadre d’un effort visant à accuser la Chine de la propagation de la maladie», Dit Douhan à l’époque.

Le responsable de l’ONU a averti qu’il «N’est pas possible d’atteindre des objectifs de« bien commun »… en violant les droits de l’homme de ceux que les sanctions unilatérales visent à protéger», et a appelé les nations à «Envisager des mesures urgentes… pour donner la priorité à sauver des vies dans le cadre de Covid-19 par rapport aux intérêts politiques, économiques et autres.»

