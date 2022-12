Les sanctions russes doivent rester en place en 2023, insiste le chef du CIO, Thomas Bach

Les sanctions sportives imposées à la Russie et à la Biélorussie suite à l’invasion de l’Ukraine doivent rester fermement en place en 2023, a insisté vendredi le chef du Comité international olympique.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que les athlètes ukrainiens avaient toute la solidarité du Mouvement olympique et que le CIO souhaitait voir une équipe ukrainienne forte aux Jeux de Paris 2024.

Depuis son propre territoire et celui de la Biélorussie, la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, trois jours après la cérémonie de clôture des Jeux d’hiver de Pékin 2022, en violation de la trêve et de la charte olympiques.

A LIRE AUSSI | Drapeaux en berne à la FIFA en hommage à la légende Pelé

Le CIO a sanctionné Moscou et Minsk, aucun événement sportif international n’étant organisé ou soutenu en Russie ou en Biélorussie, et aucun symbole national de ces pays n’étant affiché lors d’un événement sportif.

“Ces sanctions contre les États et gouvernements russes et biélorusses doivent et resteront fermement en place”, a déclaré Bach dans un message du Nouvel An.

« Nous soutenons les athlètes et les membres de la communauté olympique ukrainienne partout avec toute notre solidarité.

« En cette nouvelle année, les athlètes ukrainiens peuvent compter sur l’engagement total envers cette solidarité de la part du CIO et de l’ensemble du Mouvement olympique. Nous voulons voir une équipe forte de… l’Ukraine aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan Cortina 2026.”

Plus tôt ce mois-ci, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur le fait que les athlètes russes devraient faire face à un “isolement complet” et ne pas être les bienvenus aux Jeux olympiques de 2024.

Zelensky a déclaré à Bach qu’il s’opposait fermement aux décisions du Comité olympique et paralympique américain d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux de Paris à condition qu’ils ne participent pas sous les couleurs ou les drapeaux de leur pays.

Les responsables américains ont déclaré qu’il y avait “un intérêt unanime” parmi les délégués à un sommet du CIO pour proposer une voie qui permettrait aux athlètes de Russie et de Biélorussie de reprendre la compétition.

Zelensky a également déclaré à Bach qu’il était déçu de la présence du président du Comité olympique russe au sommet du CIO le 9 novembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)