Les sanctions pétrolières russes sont sur le point d’entrer en vigueur. Et elles pourraient considérablement perturber les marchés

Une limite de prix verrait les pays du G-7 acheter du pétrole russe à un prix inférieur, dans le but de réduire les revenus pétroliers de la Russie sans augmenter les prix du brut dans le monde.

Une interdiction pure et simple des importations russes pourrait être “vraiment perturbatrice” pour les marchés, selon Henning Gloystein, directeur de l’énergie, du climat et des ressources du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group.

Les 27 pays de l’Union européenne ont convenu en juin d’interdire l’achat de pétrole brut à partir du 5 décembre. Concrètement, l’UE — avec les États-Unis, le Japon, le Canada et le Royaume-Uni — veut réduire drastiquement les revenus pétroliers de la Russie en une tentative de vider le trésor de guerre du Kremlin après son invasion de l’Ukraine.

Une proposition discutée plus tôt cette semaine suggérait une limite de 62 dollars le baril, mais la Pologne, l’Estonie et la Lituanie ont refusé de l’accepter, arguant qu’elle était trop élevée pour nuire aux revenus de la Russie. Ces nations ont été parmi les plus virulentes pour pousser à l’action contre le Kremlin pour ses agressions en Ukraine.

S’adressant mercredi à Julianna Tatelbaum de CNBC, la ministre néerlandaise de l’énergie a déclaré qu’un plafonnement des prix du pétrole russe était “une prochaine étape très importante”.

“Si vous voulez des sanctions efficaces qui nuisent vraiment au régime russe, alors nous avons besoin de ce mécanisme de plafonnement pétrolier. J’espère donc que nous pourrons nous mettre d’accord dès que possible”, a déclaré Rob Jetten.