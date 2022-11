Les sanctions occidentales pèsent sur l’économie russe en temps de guerre

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé le mois dernier un nouveau conseil de coordination des fournitures pour l’armée russe, il a semblé reconnaître l’ampleur des problèmes économiques auxquels le pays est confronté, et son sentiment d’urgence était palpable. “Nous devons être plus rapides pour trancher les questions liées à l’approvisionnement de l’opération militaire spéciale et à la lutte contre les restrictions à l’économie qui, sans aucune exagération, sont vraiment sans précédent”, a-t-il déclaré.

Pendant des mois, Poutine a affirmé que la « blitzkrieg économique » contre la Russie avait échoué, mais les sanctions occidentales imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine s’enfoncent de plus en plus profondément dans l’économie russe, exacerbant les pénuries d’équipement pour son armée et entravant sa capacité à lancer toute nouvelle offensive terrestre ou construire de nouveaux missiles, ont déclaré des économistes et des hommes d’affaires russes.

Des chiffres récents montrent que la situation s’est considérablement dégradée depuis l’été où, portée par un flux régulier de revenus pétroliers et gaziers, l’économie russe semblait se stabiliser. Les chiffres publiés par le ministère des Finances la semaine dernière montrent qu’un indicateur économique clé – les recettes fiscales du secteur non pétrolier et gazier – a chuté de 20% en octobre par rapport à l’année précédente, tandis que l’agence russe de statistiques Rosstat a rapporté que les ventes au détail avaient chuté de 10 pour cent sur un an en septembre, et le chiffre d’affaires du fret a chuté de 7 pour cent.

“Tous les indicateurs objectifs montrent qu’il y a une très forte baisse de l’activité économique”, a déclaré Vladimir Milov, ancien vice-ministre russe de l’énergie qui est aujourd’hui l’un des principaux politiciens de l’opposition en exil. “La spirale s’intensifie et il n’y a plus moyen d’en sortir maintenant.”

L’interdiction occidentale des importations de technologies touche la plupart des secteurs de l’économie, tandis que la mobilisation forcée par le Kremlin de plus de 300 000 conscrits russes pour servir en Ukraine, combinée au départ d’au moins autant à l’étranger fuyant la conscription, a porté un coup supplémentaire, disent les économistes. En outre, les propres restrictions de Poutine sur les approvisionnements en gaz vers l’Europe, suivies de l’explosion inexpliquée du gazoduc Nord Stream, ont entraîné une forte baisse de la production de gaz – en baisse de 20 % en octobre par rapport à l’année précédente. Pendant ce temps, les ventes de pétrole à l’Europe chutent avant l’embargo de l’Union européenne qui devrait être imposé le 5 décembre.

Le Kremlin a claironné une baisse du PIB plus faible que prévu, prévue par le Fonds monétaire international à seulement 3,5 % cette année, comme démontrant que l’économie russe peut résister à la série de sanctions draconiennes.

Mais les économistes et les hommes d’affaires ont déclaré que les chiffres du PIB ne reflétaient pas l’état réel de l’économie russe car le gouvernement russe a effectivement mis fin à la convertibilité du rouble depuis l’imposition des sanctions. “Le PIB a cessé d’avoir un sens parce que premièrement, nous ne savons pas quel est le taux réel du rouble, et deuxièmement, si vous produisez un réservoir et l’envoyez au front où il est immédiatement explosé, il est toujours considéré comme une valeur ajoutée”, a déclaré Milov, qui a rédigé un rapport expliquant la situation du Centre Wilfried Martens d’études européennes publié ce mois-ci.

Des problèmes plus profonds se cachaient également dans le secteur bancaire russe où la plupart des comptes ont été classés. La Banque centrale russe a annoncé cette semaine qu’un montant record de 14,7 milliards de dollars en devises fortes avait été retiré du système bancaire russe en octobre, dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la mobilisation et l’état de l’économie.

Malgré cela, un rapport de novembre de la Banque centrale a averti que le PIB de la Russie serait confronté à une contraction plus marquée de 7,1 % au quatrième trimestre 2022, après avoir chuté de 4,1 % et 4 % par rapport à l’année dernière au cours des deux trimestres précédents. La semaine dernière, alors que l’économie russe entrait officiellement en récession, la présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a déclaré aux législateurs que l’année prochaine, la situation pourrait s’aggraver encore. « Nous devons vraiment regarder la situation très sobrement et avec les yeux ouverts. Les choses peuvent empirer, nous le comprenons », a-t-elle déclaré.

L’annonce par Poutine en septembre d’une mobilisation partielle des troupes a porté un coup dur au climat des affaires. “Pour de nombreuses entreprises russes, la réalité de la guerre s’est imposée”, a déclaré Janis Kluge, associée principale à l’Institut allemand pour la sécurité et les affaires internationales. « Il est devenu clair que cela va continuer pendant longtemps. Maintenant, les attentes sont bien pires qu’elles ne l’étaient au cours de l’été.

La création par Poutine du conseil de coordination, dirigé par le Premier ministre Mikhail Mishustin, était un signe que le président russe est secoué par l’impact croissant des sanctions, ont déclaré des économistes et des analystes. Poutine “craint de devoir intervenir pour s’assurer que les fournitures seront disponibles”, a déclaré Sergei Guriev, prévôt à Sciences Po en France. “Il craint que les sanctions n’aient vraiment nui à la capacité de produire des biens.”

Cela signale également que le gouvernement russe prépare une mobilisation plus large de l’économie russe pour approvisionner l’armée dans un contexte de pénurie chronique de produits de base tels que la nourriture et les uniformes. Une série de nouvelles lois imposeront de lourdes amendes aux hommes d’affaires qui refusent d’exécuter les commandes de l’armée russe ainsi que des peines de prison potentielles, ouvrant la voie aux pressions exercées sur les entrepreneurs pour qu’ils fournissent des biens à des prix défiant toute concurrence. La création du conseil est “liée à une forte pression sur les entreprises et à la nécessité d’appliquer un diktat strict pour obliger les entreprises à faire ce qu’elles ne veulent pas”, a déclaré Nikolai Petrov, chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à Chatham House à Londres.

Un homme d’affaires moscovite ayant des liens avec le secteur de la défense a déclaré qu’une mobilisation discrète de l’économie russe était déjà en cours depuis longtemps, de nombreux entrepreneurs étant contraints de produire des fournitures pour l’armée russe mais craignant de dénoncer les commandes à des prix réduits.

“Cela est devenu nécessaire dès le début de la guerre”, a déclaré l’homme d’affaires, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. « La masse principale des affaires est silencieuse. Si vous dites que vous fabriquez des fournitures ou des armes pour l’État russe, vous pourriez avoir des problèmes à l’étranger.

Des preuves anecdotiques rapportées dans la presse russe ont mis en évidence d’énormes problèmes d’approvisionnement en équipement des conscrits russes nouvellement recrutés. Un rapport approfondi d’octobre dans le quotidien russe Kommersant a décrit d’énormes pénuries de munitions et de fournitures d’uniformes pour les conscrits, les fabricants citant des difficultés à obtenir le matériel nécessaire en raison des sanctions.

D’autres hommes d’affaires russes ont déclaré que la débâcle militaire de la Russie en Ukraine avait révélé les énormes inefficacités et la corruption du complexe militaro-industriel russe. “Il y a d’énormes questions sur l’endroit où tous les billions de roubles de la dernière décennie ont été dépensés”, a déclaré un ancien banquier russe senior ayant des liens avec l’État russe.

Si le nouveau conseil économique ne parvient pas à mieux coordonner la production de fournitures et d’armements, il pourrait empiéter sur la capacité de la Russie à lancer de nouvelles offensives en Ukraine, a déclaré Petrov. “Le principal problème qui attend le Kremlin est la question de savoir quand l’armée sera prête à commencer une nouvelle action militaire en Ukraine, et la préparation des armes et des munitions, etc., déterminera ces plans.”

Les perspectives semblent susceptibles de s’aggraver lorsque l’embargo de l’UE sur les ventes de pétrole russe entrera en vigueur le 5 décembre, ont déclaré des économistes. Combinée à un plafond de prix qui devrait être imposé sur toutes les ventes de pétrole russe en dehors de l’UE, la mesure pourrait coûter au budget russe au moins 120 millions de dollars de perte de revenus par jour, a déclaré Milov, et déjà le budget russe devrait accumuler un déficit d’ici la fin de l’année.