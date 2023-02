Les sanctions occidentales feront en sorte que davantage de Syriens meurent après les tremblements de terre — RT World News

L’emprise économique et l’approche sélective de l’aide signifieront plus de morts et de déplacements

Suite aux tremblements de terre dévastateurs qui ont secoué la Turquie, la Syrie et leurs pays voisins le 6 février, faisant plus de 20 000 morts, Damas peine à faire face à cette catastrophe humanitaire sans précédent car elle reste sous les sanctions occidentales brutales qui ont mis le pays à genoux.

La guerre de l’Occident contre la Syrie qui a commencé au début de 2011 n’a pas réussi à renverser son président élu, mais les années suivantes de sanctions de plus en plus cruelles – toutes au nom de “l’aide au peuple syrien” – ont réussi à rendre la vie misérable et presque impossible, avec la plupart incapables de se permettre de nourrir correctement leur famille et encore moins de chauffer leur maison.

Aujourd’hui, en temps de crise, le peuple syrien ne peut même pas recevoir de dons ou d’aide d’urgence de l’étranger. Un partisan a mis en place une campagne GoFundMe, pour la faire retirer en raison des sanctions. Entrez le mot “Ukraine” dans le champ de recherche sur PayPal ou GoFundMe et vous verrez d’innombrables appels pour envoyer de l’argent en Ukraine. Mais pour les Syriens, les plateformes occidentales comme celles-ci sont interdites, et ce depuis des années.

Ajouter à la destruction laissée par la guerre

Le 6 février, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont été frappés par un tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi de dizaines de répliques puis d’un autre tremblement de terre. Alors que les pays voisins du Liban, de la Jordanie, de la Palestine, de l’Irak et d’autres ont été touchés, les pires dégâts se sont produits en Turquie et en Syrie.















Au 9 février, le bilan officiel des morts en Syrie était de 1 347, avec plus de 2 300 blessés. Près de 300 000 Syriens ont été déplacés en raison des tremblements de terre. Les scènes initialement sorties de Türkiye et de Syrie étaient déchirantes et catastrophiques, avec des bâtiments s’effondrant devant les gens et des tas de décombres avec des morts et des mutilés piégés en dessous.

En Syrie, les tremblements de terre ont ajouté aux dégâts déjà considérables de la guerre. Alep, la deuxième plus grande ville du pays, était tragiquement sujette aux effondrements de bâtiments en raison de l’occupation terroriste qui avait duré jusqu’en 2016. Les militants avaient fréquemment creusé des tunnels sous les bâtiments, dans de nombreux cas afin de poser des explosifs et de les détruire, comme ils l’ont fait avec la Chambre d’industrie en avril 2014. Alors que la population syrienne luttait déjà pour survivre juste avant les tremblements de terre, Alep et les régions côtières syriennes touchées par les tremblements de terre font face à encore plus de morts, de blessés et de déplacements.

Les sanctions tuaient déjà des Syriens

Même sans les tremblements de terre, les Syriens ont eu du mal à obtenir des médicaments, les hôpitaux ont eu du mal à obtenir ou à entretenir les machines et équipements essentiels, et la population dans son ensemble a étouffé alors que l’économie du pays se détériorait régulièrement, tout cela à dessein.

Les dirigeants occidentaux sont catégoriques sur le fait que les seuls responsables des souffrances des Syriens avant le tremblement de terre étaient le président Bashar Assad et son gouvernement (ou “régime,” comme Washington appelle tout gouvernement étranger indésirable qu’il n’a pas encore renversé), dont “dictature” a poussé le peuple à se soulever et à déclencher une guerre civile (en fait une guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Syrie pour renverser ledit gouvernement). Les sanctions, visant ostensiblement les “régime,” sont, par cette logique, destinés à aideret protéger la population générale. En réalité, ils étranglent des civils syriens.

Voici à quoi ressemble la vie actuelle de nombreux Syriens, selon la journaliste britannique Vanessa Beeley : « Les États-Unis et leurs forces séparatistes kurdes par procuration occupent les ressources syriennes dans le nord-est, y compris leur pétrole, ce qui signifie bien sûr que la majeure partie de la Syrie dépend du pétrole iranien pour faire fonctionner tout type d’électricité. À l’heure actuelle, nous avons environ deux ou trois heures d’électricité par jour. Il n’y a pas de chauffage dans la majorité des maisons à travers la Syrie.

Comme le note Beeley, les Syriens déplacés par le tremblement de terre – à moins qu’ils ne reçoivent une aide d’urgence – sont confrontés à des conditions glaciales et humides, « sans abri alternatif, sans électricité, sans chauffage.« Et grâce aux sanctions, l’aide humanitaire désespérément nécessaire et la collecte de fonds sont difficiles. Les avions-cargos internationaux ne peuvent pas atterrir en Syrie, et les services de financement participatif et même les cartes de crédit ne sont pas disponibles. Les nations occidentales qui signalent la vertu – la principale cause de souffrance en Syrie depuis 2011 – ont non seulement persisté à maintenir les sanctions en place ; la plupart d’entre eux n’ont offert aucune aide significative depuis le tremblement de terre, mots creux.

Grâce aux sanctions criminelles occidentales, les avions-cargos internationaux ne peuvent pas atterrir dans les aéroports syriens et les Syriens ne peuvent pas utiliser Gofundme ou les cartes de crédit. Pendant ce temps, l’armée américaine occupe 1/3 du pays, volant le pétrole de la Syrie – une source clé de revenus qu’elle utilise pour acheter de la nourriture et de l’aide. pic.twitter.com/1jFXfJB2I8 – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 7 février 2023

Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les sanctions d’amplifier la situation misérable et a également souligné que la présence illégale des États-Unis en Syrie et le vol des ressources syriennes aggravaient également la situation économique.

“Fréquent [US] les frappes militaires et les sanctions économiques sévères ont causé d’énormes pertes civiles et enlevé les moyens de subsistance des Syriens. Au moment où nous parlons, les troupes américaines continuent d’occuper les principales régions productrices de pétrole de la Syrie. Ils ont pillé plus de 80 % de la production pétrolière de la Syrie et ont fait passer en contrebande et brûlé les stocks de céréales de la Syrie. Tout cela a aggravé la crise humanitaire en Syrie.

Un ami dans le besoin est un voisin sur la liste des sanctions

Tout ce qui précède a obligé les Syriens à compter principalement sur les amis du pays pour obtenir de l’aide. Incidemment, bon nombre de ces nations et groupes sont parmi les plus vilipendés par l’Occident.

L’Occident impose des sanctions brutales contre la Syrie, ruinant tous les aspects de la vie des Syriens, + volant leur pétrole et créant la guerre contre la Syrie en premier lieu. Après les tremblements de terre tragiques, qui aide la Syrie ? Ceux vilipendés par l’Occident hypocrite : l’Iran, la Russie, l’Irak, le Liban… – Eva Karène Bartlett (@EvaKBartlett) 7 février 2023

Suite au tremblement de terre, le ministère russe de la Défense a dépêché “plus de 300 membres du personnel et 60 véhicules militaires et spéciaux» pour les efforts de sauvetage et d’aide en Syrie. Le ministère russe des urgences a envoyé plus de 100 secouristes en Turquie et en Syrie, dont un hôpital aéromobile avec 40 médecins.















L’Iran a envoyé un avion avec 45 tonnes d’aide médicale, alimentaire et sanitaire en Syrie, et s’est engagé à en envoyer davantage.

Même la Libye meurtrie, elle-même en grande partie détruite par un autre projet occidental de changement de régime, a envoyé un avion avec 40 tonnes d’aide médicale et humanitaire, ainsi qu’une ambulance, à l’aéroport international d’Alep.

Le Hezbollah, le mouvement de résistance libanais, a envoyé des convois d’aide humanitaire en Syrie. L’armée libanaise a déclaré qu’elle enverrait des membres de son régiment du génie en Syrie, pour contribuer aux opérations de recherche et de sauvetage.

Bien sûr, tous ceux qui ont offert leur aide à la Syrie ne figurent pas sur la liste des sanctions occidentales. L’Algérie a envoyé 115 tonnes d’aide alimentaire et médicale, des tentes et des couvertures, ainsi que 86 personnels spécialisés de la protection civile. Les Émirats arabes unis enverront apparemment 50 millions de dollars à la Syrie pour les secours, et des avions indiens, émiratis et jordaniens transportant de l’aide humanitaire et médicale aux victimes syriennes sont arrivés mercredi dans la capitale. Même la Nouvelle-Zélande s’est engagée à contribuer 500 000 dollars néo-zélandais “pour le Croissant-Rouge arabe syrien (SARC) pour répondre aux besoins humanitaires.”

Pendant ce temps, les médias d’entreprise occidentaux sont restés fidèles au récit de blâmer le gouvernement Assad, avec un article du New York Times sur la question. apparemment disant initialement que les sanctions occidentales avaient entravé les efforts de secours à la Syrie – avant de changer rapidement de ligne pour dire que le gouvernement « contrôle étroitement l’aide qu’il autorise dans les zones tenues par l’opposition.” Ceci est conforme au vieil adage voulant que le gouvernement syrien refuse l’aide aux civils dans les zones occupées par des terroristes, ce qui, dans la plupart des médias occidentaux, est surnommé “rebelles” et “combattants de l’opposition.” C’est quelque chose que moi et d’autres journalistes sur le terrain avons démystifié à plusieurs reprises, visitant des zones libérées et entendant à maintes reprises que les habitants étaient affamés parce que les terroristes avaient accumulé l’aide humanitaire, la refusant aux civils ou la vendant à des prix massivement gonflés.

Le NYT ne manque jamais une occasion de pousser le lexique de changement de régime de l’Occident. “Opposition” = littéralement AL-QAEDA 🙄 Au lieu d’appeler à la fin des sanctions pénales contre le peuple syrien, le NYT exploite la tragédie humanitaire pour faire avancer le programme de l’Occident consistant à renverser le gouvernement syrien élu. . pic.twitter.com/3RpsIiQ1VF – Eva Karène Bartlett (@EvaKBartlett) 8 février 2023

L’aide occidentale n’est pas pour tout le monde

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre une menace “catastrophe secondaire» en Syrie, pointant vers «perturbations majeures » aux fournitures vitales de base, mais sans mettre en évidence le rôle des sanctions occidentales ou la présence terroriste dans le nord-ouest de la Syrie comme causes sous-jacentes. Les rapports sur l’aide de l’ONU atteignant le nord de la Syrie via la Turquie ont également minimisé la présence de terroristes d’Al-Qaïda dans les zones mentionnées, ainsi que le soutien de longue date de la Turquie aux forces anti-gouvernementales syriennes. Ces rapports ont également omis de mentionner le besoin de secours d’urgence dans les zones contrôlées par le gouvernement de la Syrie, et les efforts du gouvernement pour apporter ces secours.

Quelque 12 ans après le début de la guerre par procuration de l’Occident contre la Syrie, le déni continu des bases mêmes de l’aide humanitaire d’urgence aux Syriens à l’extérieur “contrôlé par les rebelles», montre à quel point la prétention de l’Occident à se soucier des Syriens importe peu. Le manque d’intérêt de l’ONU, de l’OMS et des agences d’aide affiliées pour les Syriens d’Alep, entre autres zones contrôlées par le gouvernement, n’est pas du tout surprenant, étant donné que ces organismes ont systématiquement minimisé l’importance du terrorisme contre les civils syriens au fil des ans.

Alors que la catastrophe humanitaire se poursuit, il convient également de rappeler qu’au fil des décennies, la Syrie a accueilli des réfugiés de nombreux pays. Pourtant, malgré la situation d’urgence actuelle et le besoin impérieux de lever les sanctions occidentales, il est peu probable que “bienveillant” L’Occident changera sa politique anti-syrienne paralysante pour permettre aux Syriens de simplement survivre.