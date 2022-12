Les sanctions occidentales entravent l’économie russe, mais la guerre en Ukraine fait toujours rage en fin d’année

La Russie a ressenti la piqûre des sanctions occidentales qui visent à étouffer son économie, mais la guerre en Ukraine qui a déclenché ces répercussions fait toujours rage à la fin de l’année.

Des missiles tombent sur des villes ukrainiennes, des soldats se battent et le nombre de morts continue de s’alourdir.

Les critiques peuvent pointer vers la poursuite du conflit comme preuve que les sanctions ont échoué. Mais les experts disent que ces mesures servent à maintenir la pression sur Moscou, et elles servent toujours un objectif même si la Russie n’a pas retiré ses forces.

« Je ne pense pas que les sanctions obligeront nécessairement la Russie à négocier », a déclaré Alexander Lanoszka, professeur adjoint de relations internationales à l’Université de Waterloo, dans le sud-ouest de l’Ontario.

L’ancien dirigeant russe Dmitri Medvedev, l’actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, est vu en visite à Uralvagonzavod, une usine de chars à Nizhny Tagil, en Russie, en octobre. (Spoutnik/AFP/Getty Images)

Cependant, Lanoszka a déclaré que les sanctions mettaient l’État russe sous pression et rendaient plus difficile pour Moscou de financer sa guerre.

“[They can] augmenter les coûts d’opportunité auxquels le Kremlin est confronté lorsqu’il décide de son budget », a déclaré Lanoszka, qui estime que le soutien financier et militaire occidental à l’Ukraine aura des effets plus tangibles sur le front de la guerre.

Moins de baisse que prévu

Le Fonds monétaire international (FMI) estime l’économie russe diminuera de 3,4 % cette année — une fraction des 35 % qu’il prévoit que l’économie ukrainienne ravagée par la guerre se contractera.

La baisse du PIB de la Russie est nettement inférieur aux prévisions bien que Sergei Guriev, professeur d’économie et prévôt à Sciences Po à Paris, ait déclaré que la mesure “surestime la performance” de l’économie du pays en temps de guerre.

Une femme passe devant un magasin fermé à Moscou le mois dernier. Le Fonds monétaire international prévoit que l’économie russe déclinera de 3,4 % cette année. (Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images)

L’augmentation de la production d’obus d’artillerie en Russie donne l’impression que le PIB augmente, mais Guriev a noté que “n’a aucun impact positif sur la qualité de vie des ménages russes”.

Une baisse marquée des dépenses des ménages est une véritable indication de la façon dont la guerre – et les sanctions – ont affecté la vie des gens là-bas, a-t-il déclaré.

Joy Neumeyer, historienne et journaliste, a déclaré que les médias d’État russes promeuvent l’idée que les sanctions ont été un échec coûteux pour l’Occident, alors que les consommateurs nationaux se portent bien.

« Les médias d’État affirment également, contrairement à la plupart des économistes, que les marques occidentales sont remplacés en toute transparence par des équivalents nationaux », a déclaré Neumeyer, qui a précédemment travaillé comme journaliste en Russie, par e-mail.

Les sanctions imposées à la Russie sont de grande envergure : des banques clés ont été retirées de la Système de messagerie bancaire SWIFT ; La banque centrale de Russie a été limité dans l’accès à 600 milliards de dollars américains de réserves détenus par des banques étrangères ; La Russie a été coupée de l’accès à Technologie et fournitures occidentales .

Faire des ajustements

Les hauts responsables russes ont publiquement reconnu les défis posés par les sanctions.

En juillet, le président russe Vladimir Poutine a critiqué la «blitzkrieg économique» le pays a dû affronter. Pourtant, il a suggéré que cela ne causait pas les dommages sur lesquels l’Occident avait compté.

Une femme examine des lustres proposés à la vente sur un marché de rue à Saint-Pétersbourg, en Russie, le mois dernier. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Plus récemment, Elvira Nabioullina, la directrice de la banque centrale de Russie, avait un message similaire disant aux législateurs que l’économie et le secteur bancaire du pays avaient résisté aux pressions occidentales – même si elle note que leurs effets ont été largement ressentis.

“Les sanctions sont très puissantes et leur influence sur l’économie russe et mondiale ne doit pas être minimisée”, a déclaré Nabiullina, qui fait elle-même face à des sanctions .

Russie fait des gestes en réponse aux sanctions notamment en portant son taux d’intérêt de référence à son plus haut niveau de ce siècle, selon Reuters .

Janis Kluge, associée principale à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, a déclaré que l’introduction par la Russie du contrôle des capitaux au début de la guerre était l’ajustement le plus important qu’elle ait fait.

“Cela a aidé à stabiliser le taux de change du rouble dans les premières semaines après l’imposition des sanctions, et le rouble plus fort a réduit la pression sur l’inflation”, a déclaré Kluge par e-mail.

Des prix de l’énergie plus élevés

Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche dans le chaos de la guerre, les prix du gaz en Europe ayant “plus que quadruplé depuis 2021”. selon le FMI en octobre.

Un homme est vu diriger son bateau pneumatique dans le golfe de Finlande, au large de Saint-Pétersbourg, en Russie, en octobre, avec la tour d’affaires Lakhta Center, siège du monopole gazier russe Gazprom en arrière-plan. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

La hausse des prix du gaz profite à la Russie, c’est pourquoi les gouvernements occidentaux — après des mois de discussions – a décrété un plafonnement des prix du pétrole russe dans le but de limiter les revenus que Moscou peut générer de ses exportations.

Autorités russes ont rejeté le plafonnement des prix et menacé de réduire les expéditions vers les pays qui l’approuvent.

En réponse aux sanctions, Kluge a déclaré que la Russie “a conquis de nouveaux marchés pour ses exportations de pétrole”, vendant plus de pétrole à la Chine et à l’Inde.

Cependant, Guriev a déclaré que le prix moyen que la Russie obtient pour son pétrole est en baisse, et cela a déjà eu des implications pour son effort de guerre – comme lorsque Moscou s’est tourné vers un effort de mobilisation pour amener plus de soldats en Ukraine.

“Il a estimé qu’il ne disposait plus d’un montant illimité d’argent à dépenser pour embaucher des soldats”, a déclaré Guriev. “Et c’est le principal impact des sanctions jusqu’à présent.”

Exode occidental

L’économie russe a également été touchée par la sortie de nombreuses entreprises occidentales — plus de 1 000 dont y ont, à des degrés divers, réduit leurs activités commerciales.

Ce recul a touché des entreprises aussi variées que chaîne de fast food marques de mode, détaillants de dépanneur , sociétés minières et constructeurs automobiles.

Un homme passe devant un café Krunchy Dream à Moscou le mois dernier. Il a ouvert sur le site d’un ancien magasin Krispy Kreme, après que la chaîne américaine ait quitté le marché russe. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Les experts disent que les principales industries de la Russie – y compris certaines clés de son effort de guerre – ont été compromises par cet exode et par les sanctions qui ont coupé l’accès à la technologie et aux finances occidentales.

“La Russie n’a pas pleinement compris à quel point son complexe militaro-défensif dépend des composants occidentaux, nous voyons donc maintenant que la Russie ne peut pas reproduire le stock de chars modernes, d’avions à réaction modernes, de fusées modernes”, a déclaré Guriev.

Les rapports suggèrent la Russie peut être à court d’armes de précision à longue portée et que Moscou importe Obus d’artillerie de fabrication nord-coréenne et Drones de fabrication iranienne .

L’avenir

La guerre en Ukraine a bouleversé les marchés, fait grimper les prix alimentaires mondiaux et créé une incertitude quant à la sécurité de l’Europe.

Elle a également incité les pays occidentaux à agir.

Des piétons passent devant deux soldats alors qu’ils se tiennent sur la Place Rouge près de la cathédrale Saint-Basile à Moscou le mois dernier. (Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images)

Lanoszka, de l’Université de Waterloo, a déclaré que les pays impliqués dans les efforts de sanctions se sont collés plus étroitement que prévu.

Dix mois après le début de la guerre, il juge que les différences entre eux sont « plus tactiques que stratégiques ».

Pour la Russie, plus longtemps elle est isolée d’une interaction plus large avec le monde, plus les sanctions devraient être dommageables.

“Alors que les sanctions sont un outil lent, le temps joue en leur faveur”, Kluge et un co-auteur écrit dans un briefing d’automne pour l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne.

Guriev a déclaré que la force continue des sanctions dépendra de la rigueur avec laquelle l’Occident les appliquera.

Si l’objectif est d’entraver l’industrie russe et son industrie militaire en particulier, il a déclaré que l’Occident doit continuer à “jouer à ce jeu difficile et fatigant de taupe” consistant à entraver les efforts des autres pays pour aider la Russie à contourner les sanctions.